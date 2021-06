Rubix, il più grande fornitore europeo di prodotti e servizi di manutenzione e riparazione industriale, ha scelto la soluzione di warehouse management Manhattan SCALE per snellire e ottimizzare la propria supply chain e i processi logistici nella rete europea di centri di distribuzione.

Con oltre 750 sedi in 22 paesi europei, Rubix inzia implementando Manhattan SCALE nel suo principale hub di distribuzione di 18.000 m² situato a Ploisy (Aisne), in Francia. Il Rubix Supply Chain Competence Centre di Ploisy servirà come futuro standard del gruppo per la gestione del magazzino, con ulteriori implementazioni previste nei prossimi mesi nei Paesi Bassi, nel Regno Unito, in Italia e in Spagna.

Come sottolineato fin dalle prime battute di una nota ufficiale da David Jiménez Cervera, CIO di Rubix Francia: «Uno degli obiettivi centrali di Rubix è quello di migliorare ulteriormente la qualità del servizio per i nostri clienti, che si aspettano un’elaborazione ottimale degli ordini e consegne sempre più rapide. L’utilizzo di Manhattan SCALE ci permetterà in particolare di soddisfare le loro richieste in modo più rapido ed efficiente, consolidando e concentrando i flussi in cinque centri di distribuzione chiave. Manhattan SCALE sarà gradualmente implementata nei nostri centri di distribuzione in tutta Europa e sostituirà le varie soluzioni WMS che utilizziamo attualmente. Questo fa parte di un progetto di vasta portata per modernizzare i sistemi informatici di Rubix in tutta la nostra rete europea».

Con Manhattan SCALE minori costi e migliore reddittività per Rubix

Le scorte attualmente gestite nei 130 magazzini Rubix più piccoli e nei centri di distribuzione situati a livello regionale in tutta la Francia saranno ora gestiti in centri di distribuzione più grandi, come quello di Ploisy. Questo approccio offrirà una maggiore trasparenza dei livelli di stock, un’allocazione degli ordini più efficiente ed eviterà che le scorte rimangano “bloccate” a livello locale, migliorando così la redditività.

Secondo quanto dichiarato da Lionel Soubie, COO di Rubix per la Francia: «Siamo stati conquistati dalla soluzione SCALE di Manhattan perché risponde perfettamente alle nostre esigenze e ci permetterà di standardizzare le nostre operazioni logistiche con maggiore efficienza e agilità in tutte le nostre operazioni europee. La tecnologia di Manhattan ci aiuterà a raggiungere maggiori performance e aumentare l’eccellenza operativa e ci aiuterà a mantenere l’alta qualità del servizio che ci siamo prefissati verso i nostri clienti».

Infine, per Sébastien Lefébure, Managing Director, Southern Europe di Manhattan Associates: «Siamo entusiasti di questa collaborazione e felici di supportare il team di Rubix a raggiungere i suoi obiettivi strategici a lungo termine in tutta Europa. Manhattan SCALE giocherà un ruolo chiave per snellire e migliorare le prestazioni della supply chain e delle funzioni logistiche a livello paneuropeo».