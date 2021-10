Golia e LifeGate promuovono la natura in Via Dante a Milano

Golia e LifeGate scelgono il capoluogo meneghino per una suggestiva installazione nella centralissima Via Dante che mostra la natura che irrompe sul cemento. Un messaggio che arriva forte e chiaro: diffondere consapevolezza sul ruolo fondamentale degli alberi nel garantire alle future generazioni un pianeta ricco di natura e biodiversità.

L’installazione si inserisce all’interno di un progetto più ampio, “Abbraccia una buona causa”, che vede Golia e LifeGate insieme per implementare due importanti iniziative a sostegno dell’ambiente: “Foreste in Piedi”, per tutelare 1,5 milioni di mq di foresta nell’Amazzonia brasiliana, e la riforestazione urbana di “Collina Tilli”, per la costituzione della copertura vegetale potenziale in un’area di circa 2.000 mq nella Riserva Naturale Valle dell’Aniene, a Roma.

L’idea creativa del ledwall è stata studiata da SELECTION COMMUNICATION AND DESIGN, agenzia pubblicitaria del gruppo Perfetti Van Melle, e messa on air da Acone Associati che ha contribuito per la parte tecnica. Sfruttando il particolare fenomeno dell’anamorfosi applicata alla tecnologia, l’illusione ottica regala un effetto tridimensionale, una nuova prospettiva realistica e la sensazione di immagini in movimento che fuoriescono dalla propria cornice.

Si tratta del più grande schermo commerciale in esterna d’Europa, composto da due led ad angolo su via Dante e via Rovello, per una superficie complessiva di 300 mq: una grande novità, che grazie al formato angolare consente di accentuare l’effetto 3D. La vera sfida è stata quella di ottenere questo effetto mixando elementi di live action con contributi fotografici animati: il protagonista, ad esempio, che si affaccia letteralmente dall’affissione, è vero attore filmato su un green screen.