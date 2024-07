I.D.E.A.: ispezioni più accurate con la Machine Vision di Zebra

Una delle invenzioni più rivoluzionarie degli ultimi tempi è la Machine Vision e tra le aziende specializzate nell’offerta di tale tecnologia è Zebra Technologies Corporation, fornitore di soluzioni digitali che consentono alle aziende di connettere in modo intelligente dati, risorse. L’azienda ha annunciato che I.D.E.A. (Intelligent Development Engineered Applications), azienda italiana partner di M.O.S.A.I.C. (Motion System and Information Control), ha scelto Zebra per ottimizzare l’efficienza e la produttività del proprio processo di ispezione al fine di migliorare il controllo qualità. Fornitore di soluzioni di automazione industriale per il settore automobilistico, I.D.E.A. è in grado di effettuare ispezioni per oltre 200 diversi modelli di dischi freno con un unico sistema di machine vision basato sul software Aurora Design Assistant di Zebra.

Il nuovo sistema consente a I.D.E.A. di ispezionare ogni angolo della superficie di un disco freno senza dover fermare la linea di produzione o invertire e ruotare ogni disco sulla linea. Con Aurora Design Assistant, gli ingegneri di I.D.E.A. possono creare algoritmi per l’analisi, implementare loop e riconfigurare i passaggi in modo dinamico per ottenere migliori prestazioni. Inoltre, gli operatori possono creare diverse serie di parametri per ogni telecamera e personalizzare la mappa dei colori dell’immagine per soddisfare al meglio le loro esigenze.

Le case automobilistiche e i loro fornitori si rivolgono sempre più spesso alle moderne soluzioni di visione artificiale nelle loro attività. Il rapporto “AI Machine Vision in the Automotive Industry Benchmark” di Zebra ha rilevato che il 56% dei leader aziendali del settore automobilistico intervistati nel Regno Unito e il 43% in Germania stanno attualmente utilizzando una qualche forma di AI, come il deep learning, nei loro progetti di visione artificiale.

Le esigenze di I.D.E.A.

Uno dei sistemi di ispezione più rilevanti nella produzione di automobili è quello relativo al controllo della qualità della superficie dei dischi freno di auto e camion. Infatti, I.D.E.A. necessita della massima garanzia di qualità nella produzione dei dischi dei freni, che vengono realizzati attraverso il sand-casting, un processo di fusione del metallo caratterizzato dall’utilizzo della sabbia come materiale dello stampo. In seguito al processo di fusione, i dischi vengono puliti all’interno di un grande tamburo. A volte, però, questo processo non è ottimale e rimangono residui di sabbia.

Ora, la produzione dei dischi freno comprende l’ispezione con visione artificiale, che analizza le immagini dei dischi catturate all’interno della linea di produzione. Il nuovo sistema di I.D.E.A. controlla la presenza di tracce di sabbia e sinterizzazione sulla superficie del disco, in modo da rimuovere le unità difettose o non conformi. Inoltre, per garantire i più elevati standard di qualità, il sistema di visione personalizzato è stato sviluppato e messo a punto per evidenziare anche i difetti invisibili a occhio nudo.

Il software Aurora Design Assistant viene eseguito su una workstation dotata di un processore e di tre power over ethernet (PoE) frame grabber Zebra Concord, che acquisiscono ed elaborano immagini catturate da nove telecamere con un sistema di illuminazione personalizzato grazie ad un sistema di faretti e filtri installati sugli obiettivi delle telecamere.

Dichiarazioni

“Aurora Design Assistant è lo strumento giusto per il nostro sistema a telecamere multiple, perché è in grado di distribuire il carico sui core disponibili della CPU e di sincronizzare tutti gli elementi del sistema con facilità“, ha dichiarato Marco Pistilli, Project Manager, Machine Vision System and Software Developer, I.D.E.A. “Il software di Zebra consente ai nostri sviluppatori di concentrarsi maggiormente sul raggiungimento degli obiettivi desiderati, sia per quanto riguarda la precisione che per la performance, invece di preoccuparsi della codifica dei dati. Con l’ispezione umana, è naturale che i campioni di prodotto, soprattutto quelli che hanno caratteristiche al limite tra il passaggio del controllo qualità o meno, vengano valutati in modo differente da operatori diversi“, continua il manager. “Inoltre, la probabilità che questo accada dopo che gli operatori hanno lavorato per molte ore e iniziano ad accusare la stanchezza, aumenta considerevolmente. Ma con il nostro sistema di visione artificiale, oltre al miglioramento del controllo di qualità, siamo in grado di effettuare ispezioni 24 ore su 24 e più velocemente di quanto potrebbe fare un operatore umano. E l’interfaccia utente è così intuitiva che è come usare un tablet“.

“L’industria automobilistica richiede ai fornitori e partner i massimi livelli di qualità e conformità, ed è per questo che le soluzioni di machine vision sono necessarie in tutta la catena di fornitura automobilistica“, ha dichiarato Luca Gallo, Senior Manager, Machine Vision, Southern Europe, Zebra Technologies. “Zebra e i nostri partner forniscono soluzioni di facile utilizzo e gli strumenti di cui ingegneri e sviluppatori hanno bisogno per aumentare l’efficienza, promuovere l’innovazione e ottimizzare la prima linea con nuove modalità di lavoro“.