GrowGeneration sceglie Manhattan Active Point of Sale per far crescere le vendite omnicanali

GrowGeneration, tra le più grandi catene statunitensi di garden center idroponici e biologici, ha scelto Manhattan Active Point of Sale di Manhattan Associates per supportare la futura crescita e creare una shopping experience totalmente dedicata al cliente.

GrowGeneration possiede e gestisce retail store di giardinaggio idroponico e biologico negli Stati Uniti, nonché il superstore online growgeneration.com. Al fine di sostenere la sua crescita, GrowGeneration ha richiesto una soluzione di retail omnichannel con elevate capacità di adattabilità e scalabilità.

Manhattan Active Point of Sale supporta clienti e partner online, nei contact center e negli store. Realizzata interamente con microservizi, la soluzione è l’unica che offre un’esperienza unificata e intuitiva per avviare una vendita, gestire un reso, cercare la disponibilità di un articolo in un altro sotre o preparare ordini per una spedizione. La soluzione è parte di Manhattan Active Omni, che unifica l’order management, l’engagement, le giacenze e il fulfilment degli store per offrire ai clienti esperienze personalizzate.

“GrowGeneration è uno dei principali supplier di coltura idroponica d’America e la nostra attività sta crescendo rapidamente.” ha detto Dennis Sheldon, chief supply chain & technology officer di GrowGeneration. “Durante la selezione di un sistema point of sale, era essenziale trovare una soluzione agile e scalabile a seconda delle esigenze della nostra azienda, e che offrisse la miglior customer experience. L’infrastruttura cloud di Manhattan Active Point of Sale migliora notevolmente la scalabilità e mette a disposizione del nostro team un unico tool per gestire tutte le interazioni con i clienti e ogni tipo di esigenza lungo tutto il customer journey.”

Henri Seroux, Senior Vice President EMEA di Manhattan Associates ha concluso: “Oggi gli store sono molto più che un posto dove fare acquisti. Per i retailer come GrowGeneration che hanno come priorità una shopping experience di livello elevatissimo, servono soluzioni cloud-based di nuova generazione al fine di vendere, soddisfare e coinvolgere i clienti, ovunque. Siamo felici che GrowGeneration abbia scelto Manhattan Active Point of Sale e non vediamo l’ora di aiutare questa azienda di successo a far ulteriormente crescere il suo business.”

GrowGeneration possiede e gestisce retail store specializzati in giardinaggio idroponico e biologico. Attualmente, GrowGeneration conta 63 negozi, tra cui 23 in California, 8 in Colorado, 7 in Michigan, 5 in Maine, 6 in Oklahoma, 4 in Oregon, 3 nello Stato di Washington, 2 in Nevada, 1 in Arizona, 1 in Rhode Island,1 in Florida, 1 in Massachusetts e 1 in New Mexico.

GrowGeneration gestisce anche il supermercato online growgeneration.com oltre alla piattaforma di e-commerce B2B agron.io e un produttore leader di sistemi di scaffalature verticali per interni. GrowGeneration offre migliaia di prodotti, tra cui nutrienti organici e terricci, tecnologia di illuminazione avanzata e apparecchiature idroponiche all’avanguardia da utilizzare all’interno e all’esterno da coltivatori professionisti o per l’autoconsumo.