Gruppo Prelios sceglie la video-collaborazione di Logitech

Logitech è stata scelta dal Gruppo Prelios per garantire il dialogo fluido tra persone e team operativi in presenza nei propri uffici sul territorio nazionale e da remoto.

Il Gruppo, il più importante Alternative Asset Manager italiano, unica piattaforma integrata capace di agire lungo tutta la catena del valore del real estate e del credito, attraverso ogni fase del ciclo economico, vanta numerose sedi in tutta Italia tra cui quella milanese che si distingue per essere la più innovativa inserita in un palazzo di design. Al suo interno ospita oltre 515 postazioni per poter alternare lavoro in presenza e da remoto che si sono rivelate fondamentali per far fronte alle nuove necessità di collaborazione tra dipendenti e clienti dislocati sul territorio.

Il nuovo scenario del mondo del lavoro ha portato l’Azienda a decidere di adottare strumenti di video-collaborazione che supportassero il cambiamento e facilitassero l’adozione di nuovi stili di lavoro inserendo, nelle proprie sale meeting, le soluzioni di video conferenza Logitech.

Tale scelta ha garantito così la continuità delle attività lavorative e una collaborazione di qualità, fluida e semplice tra le persone senza dimenticare la particolare attenzione al design moderno ed elegante che caratterizza le sedi di Prelios.

Il Gruppo ha dotato 8 sale meeting, ognuna con dimensioni, luminosità e utilizzo differenti, di Rally Kit Plus e MeetUp di Logitech. Entrambe le soluzioni Logitech hanno trovato la collocazione ideale per risolvere ogni esigenza dei dipendenti: la prima, un sistema di videoconferenza modulare per sale grandi che utilizza l’AI per adattarsi alla riunione, rende le sale meeting di grandi dimensioni molto funzionali e semplici nell’utilizzo; la seconda, una videocamera per videoconferenze all-in-one con obiettivo ultra grandangolare per sale di dimensioni ridotte, trasforma le piccole sale riunioni in spazi molto efficienti grazie alle prestazioni di altissima qualità.

L’adozione della tecnologia Logitech ha aumentato in maniera significativa l’uso delle sale e incrementato la collaborazione a distanza, in maniera altamente efficiente.

Non solo riunioni nelle esigenze del Gruppo Prelios

Gli strumenti Logitech, infatti, sono stati a fianco di Prelios anche in un momento di crescita significativa del Gruppo che ha reso necessarie nuove assunzioni. La direzione HR ha quindi potuto incontrare a distanza e valutare molti candidati effettuando colloqui spontanei e naturali come in presenza.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Giulia Giacchetto, People Management & Recruitment – Prelios Group: «La semplicità di utilizzo dei prodotti Logitech ha incrementato fortemente l’adozione di nuovi stili lavorativi con un aumento dell’efficienza nell’uso degli spazi del 35%».

Per Davide Bevilacqua, Head of Enterprise Business Italy: «Siamo molto contenti di essere a fianco di un Gruppo così prestigioso come Prelios e di aver contribuito alla realizzazione di sale meeting che garantiscono una collaborazione fluida ed efficace. Siamo orgogliosi anche di poter annunciare che, all’interno degli uffici del Gruppo, nei prossimi mesi, verranno installate le nuovissime Logitech Rally Bar per una esperienza ancora più coinvolgente».