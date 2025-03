Hertz migliora la Customer Experience e l’operatività con Getac

Getac Technology Corporation (Getac), produttore di tecnologia rugged e mobile video solutions, ha annunciato che Hertz, importante azienda di noleggio veicoli a livello mondiale, ha adottato le soluzioni rugged hardware e software di Getac per migliorare il servizio clienti.

Hertz ha implementato il tablet rugged UX10 di Getac e il software in alcune sedi negli Stati Uniti per migliorare l’esperienza di ritiro e riconsegna in aeroporto, eliminando i processi manuali e consentendo agli operatori di servire un maggior numero di clienti più velocemente, durante gli orari di punta. Ciò ha contribuito a snellire i flussi di lavoro e a ridurre i tempi di attesa, migliorando la rapidità e la qualità del servizio offerto ai clienti.

Completa visibilità con Getac Device Monitoring System

Getac ha configurato il tablet UX10 per soddisfare le esigenze di Hertz, che prevedevano l’aggiunta di una fotocamera per documentare facilmente eventuali danni, un lettore di codici a barre per accedere rapidamente alle informazioni relative alla prenotazione del cliente e per registrare il VIN del veicolo, oltre alle certificazioni che attestano la robustezza dei dispositivi e la resistenza a temperature estreme e bagnato, considerato che non tutti i punti di riconsegna si trovano al chiuso. La garanzia triennale “bumper-to-bumper” dei tablet Getac contribuisce inoltre a ridurre i tempi di inattività dei dispositivi e le interruzioni nel servizio clienti.

In combinazione con il Getac Device Monitoring System, la soluzione fornisce a Hertz la completa visibilità sullo stato dei dispositivi, consentendo di distinguere tra dispositivi pienamente operativi e quelli che necessitano di attenzione, riducendo così il rischio di inattività degli stessi. Il GPS virtuale integrato mostra in tempo reale quali dispositivi sono in uso, quanti risultano inattivi o in fase di riparazione e dove si trovano, permettendo così di valutare la necessità di ordinare nuovi dispositivi, con un significativo risparmio di tempo e costi.

I vantaggi delle soluzioni tecnologiche di Getac per Hertz

La tecnologia Getac offre a Hertz numerosi vantaggi, tra i quali:

Possibilità di tracciare facilmente i sistemi digitali VIRS (Vehicle Information Reporting Systems), che è il sistema di valutazione dei danni ai veicoli e di gestione dell’inventario

(Vehicle Information Reporting Systems), che è il sistema di valutazione dei danni ai veicoli e di gestione dell’inventario Compatibilità con le piattaforme esistenti di Hertz per un tracciamento efficiente dei veicoli e per consentire al team di manutenzione di verificarne lo stato

per un tracciamento efficiente dei veicoli e per consentire al team di manutenzione di verificarne lo stato Riduzione dei processi manuali

Maggiore operatività dell’hardware e riduzione dei costi di supporto per Hertz grazie a Getac Device Monitoring System, che offre visibilità sullo stato dei dispositivi

Quando le esigenze operative di Hertz si sono ampliate, in aggiunta al miglioramento del processo di riconsegna immediata dei veicoli a noleggio, Getac ha configurato le soluzioni hardware e software per garantire la compatibilità con il sistema digitale VIRS di Hertz, dedicato alla valutazione dei danni ai veicoli e alla gestione dell’inventario. Ulteriori approfondimenti includono il check up di manutenzione, come il cambio d’olio e avvisi in caso di richiamo del veicolo.

Dichiarazioni

“Le nostre soluzioni hardware e software personalizzate consentono alle aziende come Hertz, di migliorare in modo significativo l’efficienza operativa e di elevare il servizio clienti in contesti di mercato competitivi“, ha dichiarato Rick Geisendorff, VP OF Sales & Marketing, Getac North America. “Grazie all’applicazione di tecnologie avanzate, siamo in grado di fornire funzionalità che aiutano le persone a svolgere il proprio lavoro in modo più efficiente, migliorando l’esperienza dei clienti“.