Il SoFi Stadium unifica le operazioni di sicurezza con Genetec

Il SoFi Stadium e Hollywood Park hanno unificato le proprie operazioni di sicurezza fisica utilizzando Genetec Security Center.

Sede dei Los Angeles Rams e dei Los Angeles Chargers, il SoFi Stadium è la principale destinazione per lo sport e l’intrattenimento situata nel complesso di Hollywood Park. Lo stadio si è affermato come una struttura di livello mondiale, ospitando concerti da record ed eventi sportivi internazionali, e guadagnandosi costantemente il riconoscimento tra le migliori arene al mondo.

Per la gestione di eventi di questa portata, l’organizzazione ha scelto Security Center come soluzione standard per unificare la videosorveglianza, il controllo accessi, il riconoscimento automatico delle targhe (ALPR) e altri sistemi di sicurezza fisica all’interno della struttura che si estende su oltre 288.000 metri quadrati e nell’intera area di Hollywood Park corrispondente a 121 ettari. Da tre sale di controllo della sicurezza, gli operatori gestiscono oltre 3.000 telecamere, 700 reader e numerosi altri sistemi e sensori, consentendo agli operatori di avere sempre il pieno controllo della situazione e di ottimizzare le attività quotidiane.

“Genetec Security Center ha migliorato l’efficienza dei nostri tempi di risposta mettendo a disposizione tutte le informazioni di cui abbiamo bisogno in un’unica piattaforma. Siamo in grado di capire cosa sta accadendo e di prendere decisioni rapidamente”, ha dichiarato Nick Bermensolo, Vice President of Security and Safety del SoFi Stadium e di Hollywood Park.

Con l’adozione di Security Center, la divisione IT del SoFi Stadium dispone di una piattaforma affidabile, scalabile e cyber-sicura, che opera su una rete isolata interconnessa a server centralizzati. In occasione dei grandi eventi, l’IT supporta le procedure di sicurezza monitorando le prestazioni dell’infrastruttura dal Network Operations Center (NOC), garantendo la massima continuità operativa. Ciò consente al personale della sicurezza di gestire agevolmente le attività quotidiane, mentre l’IT supervisiona la stabilità dei sistemi lato infrastruttura.

“I professionisti Genetec vantano una profonda competenza non solo nei sistemi di sicurezza fisica, ma anche nelle infrastrutture IT. Il loro supporto è stato fondamentale per implementare su vasta scala una piattaforma di sicurezza solida e ad altissime prestazioni”, ha dichiarato Paul Maldonado, Vice President of IT Infrastructure and Operations del SoFi Stadium e di Hollywood Park.

In un’ottica futura, entrambe le divisioni (sicurezza e IT) sono focalizzate sullo sfruttare appieno le potenzialità di Security Center, esplorando l’integrazione di strumenti basati sull’intelligenza artificiale e una maggiore automazione, forti della consapevolezza di disporre di una piattaforma flessibile e scalabile, capace di supportare l’evoluzione dei requisiti di rete e di cybersecurity.

“Genetec ci ha concretamente aiutato a definire uno standard tecnologico. Security Center si dimostra affidabile, cyber-sicuro, perfettamente integrabile con la nostra rete e in grado di ridurre i costi operativi sia per l’IT sia per la sicurezza. Questo è esattamente il tipo di tecnologia che intendiamo continuare a implementare in tutta la nostra azienda”, ha sottolineato Maldonado.