Lightroom: lo spazio londinese conquistato dai proiettori Panasonic

Lightroom, il nuovo spazio espositivo londinese che ospita spettacoli immersivi organizzati da artisti, si è affidata a Panasonic per valorizzare alcuni dei lavori dei più grandi artisti e innovatori del mondo. Vengono utilizzati 28 proiettori Panasonic 3-Chip DLP di ultima generazione, per offrire una visione straordinaria che dà vita alle storie in un’esperienza immersiva che emoziona e ispira i visitatori delle mostre.

Attiva dal 6 dicembre fino al mese di aprile 2024, una nuova esperienza immersiva chiamata The Moonwalkers offre una prospettiva unica sulle missioni lunari Apollo degli anni ’60 e ’70, spesso citate come il più grande successo dell’umanità. I proiettori Panasonic danno vita a nuove immagini rimasterizzate dell’Apollo, affiancate da interviste agli astronauti dell’attuale programma lunare con equipaggio, Artemis. L’esperienza è narrata dall’attore Tom Hanks.

Richard Slaney, CEO e produttore di The Moonwalkers, ha dichiarato: “La missione di Lightroom è quella di creare nuovi tipi di esperienze con le più grandi voci creative del mondo, utilizzando una tecnologia innovativa per raccontare storie per tutti. Tom Hanks è un’icona, con un’esperienza senza pari nella grande narrazione cinematografica, e ha una vera passione e competenza per la storia dell’esplorazione spaziale. Insieme a un team creativo internazionale di prim’ordine, è la persona perfetta per dare vita alle missioni Apollo e Artemis come non è mai stato fatto prima e per svelare ulteriormente il potenziale di Lightroom”.

Narrazione attraverso il 4K

Per riprodurre la vivacità delle immagini Apollo, Lightroom utilizza 14 proiettori DLP a 3 chip PT-RQ22K Panasonic per le pareti dello spazio, con la loro tecnologia di quadruplicazione dei pixel che produce straordinarie immagini 4K+ a 20.000 lumen.

La creazione di incredibili effetti immersivi da angolazioni complesse, senza proiettare ombre, è ottenuta grazie alle capacità di spostamento completo dell’obiettivo del RQ22K, che consente una flessibilità di installazione a 360 gradi lungo qualsiasi asse, e dagli obiettivi Ultra Short Throw (UST) di Panasonic montati su molti dei proiettori. Lightroom ha inoltre implementato 14 proiettori DLP™ a 3 chip PT-RZ12K Panasonic che proiettano 12.000 lumen sul pavimento, creando un’esperienza onnicomprensiva che trasporta i visitatori sulla superficie lunare.

Prima di The Moonwalkers, Bigger & Closer (non più piccolo e più lontano) di David Hockney ha attirato le folle e il plauso della critica come la prima di una serie di mostre originali a Lightroom, che catturano la brillantezza visiva di sei decenni di lavoro, pensieri e processi creativi di Hockney.

Entrambe le mostre ospitate da Lightrooom sono state guidate da 59 Productions, con una narrazione e un suono immersivi ad accompagnare le immagini prodotte dai proiettori Panasonic, forniti rispettivamente da disguise e HOLOPLOT.

L’affidabilità come elemento centrale

Con mostre che durano più di quattro mesi, sette giorni su sette, il design senza filtri e il sistema ottico ermetico e a prova di polvere del RQ22K garantiscono una proiezione continua 24 ore su 24, 7 giorni su 7, e 20.000 ore di utilizzo senza manutenzione, dando a Lightroom la garanzia che il tempo di attività del proiettore venga massimizzato.

Per monitorare la qualità della proiezione, Lightroom utilizza quattro telecamere PTZ AW-UE150 e quattro AW-HE130 Panasonic collegate alla sala di controllo. Ciò consente al team di monitorare la riproduzione dei video nelle analisi forensi e di diagnosticare eventuali problemi tecnici, assicurando che le esibizioni continuino senza interruzioni.