Manchester United: l’Old Trafford fa navigare i tifosi con il Wi-Fi di Extreme Networks

I tifosi del Manchester United che assisteranno alle partite all’Old Trafford possono finalmente sfruttare le funzionalità del nuovo Wi-Fi veloce di Extreme Networks. L’installazione della nuova rete, realizzata in collaborazione con Verizon Business, è stata completata in tempo per la nuova stagione. La connettività supporta le innovative offerte digitali del club, tra cui il mobile ticketing e i premi per i soci, e fornisce al club la migliore piattaforma possibile per esplorare nuovi servizi digitali per migliorare l’esperienza dei tifosi durante le partite.

Il Manchester United utilizza la piattaforma ExtremeCloud IQ per avere visibilità sulle prestazioni e la gestione della rete in tutto l’impianto, e le soluzioni ExtremeAnalytics per comprendere meglio il comportamento dei tifosi e prendere decisioni migliori sui flussi e le attività commerciali all’interno dello stadio.

Tra le nuove funzionalità al servizio dei tifosi, la segnaletica digitale aggiornata in tempo reale e la scansione mobile dei biglietti all’ingresso dello stadio. I tifosi, inoltre, possono accedere in modo affidabile alle app dei social media e rimanere in contatto con amici e familiari durante le partite, nonché utilizzare l’app mobile del Manchester United per navigare nello stadio o ricevere aggiornamenti sulle partite quando sono lontani dal proprio posto.

Il team IT del Manchester United può invece utilizzare le informazioni fornite da ExtremeAnalytics sulle prestazioni della rete WiFi e l’utilizzo delle applicazioni, che permettono di identificare le aree e i momenti di maggiore utilizzo per garantire una migliore qualità dei servizi digitali. Infine, il pannello di controllo di ExtremeCloud IQ offre la possibilità di scalare le connessioni e regolare automaticamente i flussi del traffico di rete in base alle esigenze del momento.