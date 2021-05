Sharp NEC Display Solutions Europe ha lanciato il nuovo MPi4 MediaPlayer Kit NEC per mettere a disposizione dei clienti una soluzione media player avanzata e funzionalità aggiuntive di Content Management System (CMS). In abbinamento con tutti i nuovi display di grande formato NEC, questo MediaPlayer è stato creato per soddisfare le esigenze dei settori retail, ristorazione, transportation e corporate così come le applicazioni nel settore del tempo libero e museale.

Il MediaPlayer NEC è una soluzione digital signage modulare intuitiva e plug-and-play, facile da usare e personalizzare. Viene preinstallato nel modulo NEC Raspberry Pi4 da 32 GB per fornire una soluzione integrata o aggiunto a qualsiasi display di grande formato NEC, che offra lo slot per Raspberry Pi CM4, come espansione. La nuova gamma di display NEC serie MESSAGE MPi4 combina già la tecnologia dei display professionali NEC con un Raspberry Pi4 pre-installato.

Il MediaPlayer consente una facile gestione remota sia di schermi singoli che multipli configurando tramite browser le playlist, inviando nuovi contenuti e con la possibilità di gestire centralmente i device. In caso di esigenze specifiche, il Media Player consente la facile aggiunta di applicazioni CMS di terze-parti.

Erik Elbert, Senior Product Manager Large Format Displays and Computing Technologies di Sharp NEC Display Solutions Europe, afferma: “Con il MediaPlayer NEC MPi4, le esperienze visuali immersive in tempo reale sono ora più che mai configurabili facilmente e rapidamente, veicolando al target informazioni e messaggi pubblicitari dinamici e sempre aggiornati.

I nostri bundle di display MPi4 rappresentano una soluzione out-the-box anche per clienti non esperti di display digitali. E’ sufficiente attaccare la presa per avere a disposizione un mondo di nuove possibilità!”.

La bellezza del MediaPlayer NEC è la sua infrastruttura modulare, che integra nuove caratteristiche e applicazioni. Nils Karsten, Strategic Alliance Manager di Sharp NEC Display Solutions Europe, afferma: “Una caratteristica chiave del nostro MediaPlayer è la capacità di operare come hub per le società partner come VideoMood, WallSign, e Yodeck, giusto per citare alcuni nostri Alliance Partner. Esistono più di 15 sistemi CMS integrati, che permettono di essere installati facilmente, direttamente attraverso il nostro Media Player. A fronte di future necessità o cambiamenti di mercato, possiamo persino estendere le sue funzionalità ed aumentarne le performance, senza bisogno di modificare l’infrastruttura che si trova alla base”.