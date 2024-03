Marexi ottimizza il suo sistema di visione artificiale con Zebra

Il settore ittico è sempre più tecnologico e ottimizza i processi con soluzioni di ultima generazione. Zebra Technologies Corporation, fornitore leader di soluzioni digitali che consente alle aziende di connettere in modo intelligente dati, risorse e persone, ha annunciato che i produttori nel settore ittico stanno raggiungendo tassi di ispezione visiva che si avvicinano al 100% di precisione con la tecnologia del sensore di distanza 3D ad alta fedeltà AltiZ di Zebra.

Grupo Alava, rivenditore registrato di Zebra e distributore di automazione industriale, ha collaborato con Marexi, fornitore di soluzioni di ispezione con visione artificiale per l’industria conserviera e ittica, per aggiornare TUNASCAN, il sistema di classificazione e smistamento con visione artificiale ad alta velocità ed elevata produttività brevettato da Marexi.

Utilizzando i sensori di distanza 3D di Zebra con algoritmi eseguiti all’interno del sensore per acquisire e inviare dati 3D corretti, il sistema di Marexi è in grado di classificare e smistare il tonno con tassi di precisione quasi perfetti. Il sistema può ora classificare fino a 20 tonnellate di tonno congelato all’ora per specie, dimensioni e qualità per i clienti.

“Una delle nostre installazioni TUNASCAN ha lavorato fino a 20 ore al giorno, sei giorni alla settimana, senza richiedere quasi alcuna manutenzione“, ha dichiarato Pau Sánchez Carratalá, Vision and Robotics Engineer di Marexi. “Con tassi di precisione che si avvicinano al 100%, i nostri clienti non potrebbero essere più soddisfatti del sistema aggiornato che utilizza i sensori 3D di Zebra“.

Le esigenze di Marexi

La corretta classificazione visiva dei pesci è impegnativa, soprattutto di quelli congelati, e questo ha portato il team di Marexi ad avviare il progetto di aggiornamento con Grupo Alava per eliminare gli errori e rendere il sistema più solido e facile da calibrare. In passato, Marexi utilizzava fotocamere e laser separati per ottenere dati 3D; ora, invece, questi elementi sono integrati in un unico sensore 3D Zebra.

Il tonno congelato passa attraverso la sezione di scansione TUNASCAN dove due sensori 3D di Zebra eseguono una scansione 3D. Le linee laser tracciano i contorni del tonno e gli algoritmi incorporati nei sensori 3D producono una nuvola di punti che viene unita per creare un rendering 3D completo del tonno. Gli algoritmi assicurano un maggiore controllo sui dati non validi, che si traduce in riproduzioni 3D più precise. Gli algoritmi di machine learning classificano ogni singolo tonno in base ai dati della nuvola di punti e al peso, quindi, inviano i dati a un sistema di smistamento in modo che ogni tonno venga smistato nel contenitore appropriato.

Marexi ha realizzato una serie di altri progetti che utilizzano la tecnologia dei sensori 3D di Zebra e le funzionalità di deep learning di Aurora Imaging Library per identificare, contare e valutare correttamente le contaminazioni nei campioni di pesce.

Dichiarazioni

“Abbiamo scelto i sensori 3D di Zebra perché la nostra applicazione richiedeva un modo efficiente e affidabile per ottenere nuvole di punti 3D da oggetti che si muovono a una velocità piuttosto elevata“, ha dichiarato Sánchez Carratalá. “L’applicazione, inoltre, doveva gestire molti disturbi delle nuvole di punti e la poca precisione delle operazioni. Il design a doppia fotocamera e singolo laser del sensore 3D di Zebra consente di ottenere ciò che non è possibile ottenere con un comune sensore di profili 3D, permettendoci di garantire l’elevata fedeltà di riproduzione che cercavamo per il sistema e per i nostri clienti“.

“Soluzioni di ispezione visiva potenti e moderne che utilizzano la visione artificiale e la tecnologia dei sensori 3D aiutano i produttori che vogliono assicurarsi livelli di precisione più elevati nel processo complesso di ispezione e classificazione di alimenti freschi e surgelati”, ha dichiarato Luca Gallo, Machine Vision Manager EMEA di Zebra Technologies. “La collaborazione con un partner di fiducia con l’hardware e il software giusti sta rendendo questo obiettivo una realtà“.