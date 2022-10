Monitor Signage LG per i clienti Poke House

Poke House, l’azienda food tech di quick service restaurant, ha scelto le innovative soluzioni di digital signage e software per la gestione dei contenuti di LG Electronics per i propri ristoranti.

Elevata leggibilità e massima flessibilità di configurazione sono i principali benefici di questa scelta che ha portato a installare, fino ad oggi, circa 250 monitor LG Ultra HD 49” negli 80 punti vendita della catena in tutta Europa, comprensivi delle relative licenze del sistema integrato di controllo da remoto dei contenuti SuperSign.

L’esigenza di Poke House era infatti quella di trovare una soluzione tecnologica per il proprio menù board efficiente e replicabile in tutti i ristoranti della sua catena. In particolare gli schermi, da posizionare a circa 2 metri di altezza alle spalle del bancone, devono garantire un’eccellente visibilità nonostante la posizione sopra elevata e devono consentire una gestione dei contenuti semplice e centralizzata.

LG Electronics quindi, col supporto del partner 3P Technologies, ha soddisfatto questa esigenza tramite l’installazione di tre o quattro schermi (in base alla dimensione del ristorante) per ogni punto vendita dei propri Monitor Signage LG Ultra HD 49” della serie UH5F-H dotati di Software SuperSign CMS.

La soluzione tecnologica proposta da LG Electronics assicura la migliore esperienza dei clienti garantendo la massima leggibilità del menù board, infatti i Monitor Signage Ultra HD 49” serie UH5F-H dell’azienda hanno un angolo di visione che si allarga molto sia su asse orizzontale che verticale, consentendo di vedere perfettamente i contenuti da qualunque punto. Inoltre, il maggior livello di opacità che caratterizza la serie UH5F-H migliora la visibilità e la leggibilità dei testi e la risoluzione ULTRA HD, che è 4 volte maggiore rispetto a quella Full HD, rende il colore e i dettagli dei contenuti più accesi e realistici. La soluzione di digital signage fornita da LG Electronics, dunque, consente ai clienti di Poke House di scegliere agevolmente gli ingredienti della loro bowl.

ù Inoltre, grazie al software SuperSign CMS, la soluzione di LG per la distribuzione, il controllo da remoto e il monitoring ottimizzato, Poke House può configurare e gestire l’intera rete di monitor LG in modo centralizzato. Indicato per installazioni di monitor su larga scala, il software integrato consente a utenti multipli di accedere al server via rete e controllare lo stato degli schermi in tempo reale, inviare comandi e modificare le impostazioni.

Grazie alla praticità d’uso della piattaforma SuperSign CMS, Poke House può controllare i 250 Monitor Signage di LG di tutti i punti vendita d’Europa dagli uffici di Milano.

LG Electronics continuerà a supportare Poke House anche in occasione delle prossime aperture, in Italia e all’estero, anche grazie a una programmazione dedicata dello stock in grado di seguire perfettamente le tempistiche dettate dal piano di sviluppo.