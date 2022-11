Texas Instruments automatizza l’esperienza di acquisto con le API del negozio TI

La garanzia di fornitura dei semiconduttori continua a essere una priorità nell’industria elettronica: Texas Instruments (TI) ha annunciato un importante passo avanti per aiutare i produttori a ottenere i prodotti di cui necessitano, introducendo una suite di API (Application Programming Interface) che offrono un accesso senza precedenti a informazioni precise e in tempo reale sull’inventario di prodotti analogici e integrati per l’elaborazione di TI.

«Le aziende sono alla ricerca di modi per ottimizzare e migliorare la propria capacità di previsione delle proprie esigenze di fornitura e per ridurre il time-to-market; questo comporta lavorare direttamente con i propri fornitori», ha affermato Mark Roberts, vicepresidente senior per vendite e marketing a livello mondiale di TI. «Siamo entusiasti di essere il primo produttore di semiconduttori a lanciare queste API, che offrono ai nostri clienti una visione più chiara sull’inventario di prodotti autentici di TI e un’esperienza di acquisto più pratica».

Le API del negozio TI consentono ai sistemi di approvvigionamento dei clienti di collegarsi direttamente ai sistemi di TI e scambiare quindi rapidamente i dati in digitale. I clienti di TI possono utilizzare queste API per personalizzare il processo di ordinazione e acquistare i prodotti di TI quando sono immediatamente disponibili. Grazie all’accesso ai dati dell’inventario di TI in tempo reale, il personale addetto all’approvvigionamento può ridurre i costi e i ritardi, migliorando quindi al tempo stesso l’accuratezza delle informazioni ricevute.

I vantaggi delle API del negozio TI:

· Maggiore velocità e automazione degli ordini: l’accesso alle API del negozio TI riduce i tempi e i passaggi necessari per ordinare i prodotti. L’automazione velocizza il processo di acquisto, aiutando i responsabili degli acquisti a comprendere la reale situazione di inventario ed a prevedere con maggiore precisione le effettive esigenze di fornitura.

· Connettività self-service: TI propone risorse con documentazione API, come guide all’integrazione del workflow e codice di avvio pre-sviluppato per la connessione alla suite di API del negozio TI. Inoltre, i clienti possono sfruttare un apposito forum di supporto alla progettazione TI E2E su cui ricevere assistenza durante i loro test e l’implementazione delle funzionalità.

· Flessibilità di pagamento e adempimento: TI assiste i propri clienti nella gestione del proprio flusso di cassa in maniera più efficace. Per chi effettua ordini tramite la suite di API del negozio TI, TI accetta pagamenti in oltre 15 valute e propone varie opzioni di pagamento, compresi bonifico bancario, Apruve o termini di pagamento a 30 giorni. TI funge anche da importatore registrato (IOR, importer of record) in 45 paesi per aiutare i clienti a risparmiare sugli oneri doganali.

· Una processo di acquisto coerente e familiare: i clienti possono personalizzare le voci degli ordini in modo che corrispondano a quelli comunemente usati dal personale interno addetto all’approvvigionamento, semplificando quindi il processo.

«La connessione con TI tramite la nostra nuova suite di API offre ai nostri clienti la possibilità di automatizzare il processo di acquisto utilizzando le pratiche, i controlli e i metodi che meglio si adattano al loro specifico modello di business», ha spiegato Jason Raboy, direttore commerciale del catalogo online di TI. «È il modo più pratico di sempre per accedere all’inventario di prodotti TI disponibili e autentici, e non ci sono mai state così tante possibilità di personalizzazione per accedervi».