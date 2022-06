Ottobock più dinamica e innovativa grazie ad Aras

Aras, fornitore della più avanzata piattaforma low-code completa di applicazioni realizzate per governare la progettazione, la costruzione e la manutenzione di prodotti complessi, ha annunciato oggi che Ottobock, specialista in protesi, ortesi, esoscheletri e sedie a rotelle, ha raggiunto il massimo livello di digitalizzazione delle proprie attività di ricerca e sviluppo (R&S) dopo un’implementazione di successo della piattaforma Aras. Le potenzialità della piattaforma PLM di Aras forniscono ora all’azienda specializzata in tecnologie mediche della Bassa Sassonia, in Germania, una maggiore spinta innovativa, trasparenza, velocità e – fattore particolarmente determinante per i prodotti medicali – una maggiore sicurezza.

“Con Aras abbiamo individuato una risposta alle nostre attività di R&S in perfetta sintonia con le elevate esigenze del settore dei dispositivi medici”, afferma Erik Albrecht-Laatsch, direttore della divisione Engineering di Ottobock. “Non solo l’architettura del sistema e l’aggiornabilità della piattaforma incontrano le nostre esigenze, ma abbiamo anche instaurato un solido rapporto con il team di Aras che ci ha guidato senza indugi nell’intero progetto.”

Il progetto PLM si trasforma in un punto di riferimento per i prossimi processi di sviluppo.

Oltre alle funzionalità PLM appositamente sviluppate per le aziende di tecnologia medica, è stato fondamentale adottare un approccio agile. “Se voglio utilizzare un sistema PLM per sviluppare gambe o mani protesiche, la mia piattaforma deve essere all’altezza degli standard di qualità e sicurezza richiesti dal settore”, afferma Andreas Mueller, Senior Vice President – Global Alliances di Aras (nella foto). “Grazie a questo approccio agile, Ottobock ha potuto assolvere al proprio bisogno di avere a disposizione una soluzione (PLM) completamente omologata in ogni fase del progetto”.

Erik Albrecht-Laatsch di Ottobock si spinge oltre: “Il progetto PLM è stato concepito alla stregua dello sviluppo di un prodotto medicale ed è quindi un valido esempio anche per altri progetti di sviluppo. Questa esperienza positiva sarà sicuramente integrata nei nostri prossimi processi di sviluppo e omologazione”.

Apprendere dettagliatamente dai prodotti e dai processi produttivi precedenti.

La piattaforma Aras è ora operativa presso Ottobock. “Le nuove opportunità – dalla gestione dei documenti e la distribuzione delle informazioni alla tracciabilità delle modifiche – rappresentano un significativo valore aggiunto per i nostri progetti di sviluppo”, afferma il direttore di Ottobock Albrecht-Laatsch. “Il tema della tracciabilità, in particolare, consente di apprendere in modo molto più accurato dai prodotti e dai processi produttivi precedenti al momento di realizzare nuovi sviluppi”. A breve, tutta l’esperienza dell’azienda sarà a nostra disposizione in un workflow digitale estremamente efficiente”.