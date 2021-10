Panasonic riproduce i capolavori dell’impressionismo al Forum Karlin di Praga

I proiettori Panasonic riproducono in 4K i capolavori dei più celebri pittori impressionisti con un’incredibile resa del colore e dettagli unici, in occasione della mostra “Bylo nebylo, Van Gogh, Monet, Renoir” in corso al Forum Karlin di Praga. Grazie all’utilizzo di 28 proiettori Panasonic, le opere vengono proiettare su quattro grandi superfici posizionate lungo le pareti della sala, sui due giganteschi blocchi posti al centro della stessa area e perfino sul pavimento. La musica di famosi compositori dell’epoca, utilizzata come sottofondo, rende l’esperienza ancora più immersiva.

La sfida consisteva nel progettare una soluzione flessibile ed economicamente vantaggiosa in un’area di oltre 2000 metri quadri, allo scopo di offrire ai visitatori un’esperienza indimenticabile. I proiettori Panasonic sono stati scelti da AV Media Events principalmente per la potente capacità di emissione luminosa e per l’eccellente risoluzione. Per ottenere l’incredibile livello di scala e di dettaglio dei contenuti richiesto, il sistema di riproduzione esterno dei contenuti sincronizza le immagini dei diversi proiettori con risoluzioni da WUXGA a 4K+ e luminosità che vanno da 10.000-30.000 lumen.

Jan Kubinec, CEO di AV Media Events, ha commentato: “Abbiamo scelto i proiettori a 3 chip DLP di Panasonic perché, per dare vita alle opere d’arte, avevamo bisogno di una riproduzione del colore che fosse impeccabile. Anche su schermi di grandi dimensioni, questi modelli a elevata luminosità offrono il meglio in termini di uniformità e qualità dell’ edge blending. Inoltre, grazie alla straordinaria line-up di obiettivi che include un’ampia varietà di modelli UST (Ultra Short Throw grandangolai), siamo stati in grado di creare proiezioni dal pavimento al soffitto completamente prive di ombre”.

Per Serge Grimaux, Event Producer: “L’attrezzatura Panasonic che abbiamo impiegato in questo contesto è a dir poco straordinaria. Non fa rumore e non si surriscalda, dunque non distrae il pubblico. Grazie a questi dispositivi non solo abbiamo potuto creare un’ambientazione incredibile per uno straordinario evento visivo, ma saremo anche in grado di replicarlo in altri Paesi”.

L’esposizione, infatti, può essere installata o rimossa nel giro di sole 3-4 ore, un fattore essenziale per il team di creatori intenzionato a presentare l’evento anche all’estero. Panasonic offre inoltre un’ampia gamma di proiettori LCD e a 1 chip DLP per installazioni permanenti e altre applicazioni in ambienti interni.

Per maggiori informazioni sui proiettori Panasonic impiegati:

18 x 3-chip DLP proiettore laser Panasonic PT-RZ21K

2 x 3-chip DLP proiettore laser Panasonic PT-RQ32K

4 x 3-chip DLP proiettore Panasonic PT-DZ13

4 x 1-chip DLP proiettore laser Panasonic PT-RZ970