Per PLUS rete di distribuzione più snella grazie al cloud

Manhattan Associates ha annunciato che PLUS, retailer del settore grocery, leader nei Paesi Bassi, utilizza il Transportation Management System (TMS) di Manhattan per snellire la sua rete di distribuzione e ottimizzare la pianificazione dei percorsi.

La soluzione di Manhattan TMS, basata su cloud, è stata installata nei centri di distribuzione dislocati nei Paesi Bassi. PLUS di soddisferà così le esigenze in termini di trasporto e logistica dei suoi grocery store sparsi in tutto il Paese, grazie alla gestione di tutte le consegne in entrata dai fornitori ai centri di distribuzione, e delle consegne in uscita dai suoi centri di distribuzione nazionali.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Patrick van Vugt, manager transport di PLUS: «Il sistema di gestione del trasporto di Manhattan è una soluzione scalabile e basata su cloud che renderà molto più efficiente l’approvvigionamento di prodotti di qualità per i nostri store. Il che significherà scaffali pieni e clienti più felici».

PLUS sta vivendo un’importante processo di ottimizzazione in termini di capacità di distribuzione. E, la costruzione di un nuovo centro di distribuzione a Oss è una parte importante di una strategia a lungo termine, con l’obiettivo di ottimizzare la sua rete logistica. Il centro di distribuzione di Oss sarà operativo nel giro di un anno e, insieme a TMS di Manhattan, PLUS punta a raggiungere i suoi obiettivi, migliorando l’efficienza della distribuzione entro l’inizio del 2023.

Come aggiunto da Van Vugt: «Insieme al team di Manhattan abbiamo anche effettuato una simulazione di rete utilizzando i dati dell’analisi operativa. Questo ci ha permesso di fare scelte utili per le successive ottimizzazioni che riguarderanno la programmazione dei traporti. Grazie a TMS di Manhattan potremo beneficiare della flessibilità del cloud insieme al pieno supporto end-to-end per le fuzioni di traporto in tutta la nostra rete logistica».

Dal canto suo, Sébastien Lefebure, Southern Europe Managing Director di Manhattan Associates, ha aggiunto: «Siamo felici che il team di PLUS abbia scelto TMS, la nostra soluzione leader di mercato, e non vediamo l’ora di fare la nostra parte per offrire agli abitanti dei Paesi Bassi la spesa quotidiana in un momento in cui di certo non mancano le sfide».