Peuterey: la digitalizzazione continua con Deda Stealth

Il retail ha attraversato e sta continuando ad attraversare un percorso trasformativo importantissimo. Le esperienze di acquisto si fanno sempre più personalizzate e, per attraversare questa fase di digitalizzazione tanto importante quanto delicata con successo, è importante affidarsi a leader del settore.

Peuterey, brand specializzato nel segmento Luxury Casualwear per uomo/donna/bambino, continua nel suo percorso di digitalizzazione con l’obiettivo di ottimizzare la gestione delle operazioni retail, migliorare l’efficienza dei processi in store e garantire un’esperienza d’acquisto unica. Per farlo si affida ancora una a volta Deda Stealth, azienda che fa capo a Dedagroup e che da 40 anni, grazie alle competenze e alla propria piattaforma software, accompagna nella crescita i più grandi brand del fashion e del luxury e con la quale collabora già dal 2011.

Questa nuova fase di digitalizzazione porterà con sé benefici concreti per tutta l’azienda, con un miglioramento dei processi interni e dei punti vendita. Gli store manager potranno operare con maggiore efficienza, riducendo le attività a minor valore e dedicando così più attenzione all’esperienza d’acquisto. Store Manager e Store Assistant potranno contare su soluzioni tecnologiche avanzate che permetteranno loro di gestire con maggiore fluidità e precisione le attività di back office in store, favorendo ulteriormente la necessità del brand Peuterey di posizionare il cliente al centro della propria strategia.

La tecnologia Deda Stealth impiegata

L’impiego di Stealth Retail – al quale si affianca la soluzione Prism del partner Retail Pro – garantisce così un accesso immediato alle informazioni sullo stock e sull’Inventory e permetterà a Peuterey di servire efficacemente il cliente finale sulla base delle disponibilità che possiede, sia a livello di negozio che a livello di magazzino centrale, e abilitando quindi una strategia di Fluide Commerce. La soluzione consentirà un accesso immediato alle informazioni di stock, consentendo così di offrire consulenze mirate e personalizzate in tempo reale, eliminando ogni incertezza sulla disponibilità dei prodotti. Per i clienti, questo significherà immergersi in un’esperienza di shopping più coinvolgente, in cui la tecnologia è un alleato invisibile che anticipa desideri ed esigenze. Sarà possibile individuare prodotti disponibili in altri store o magazzini e organizzare il ritiro o la spedizione direttamente dal punto vendita, trasformando ogni interazione in un servizio su misura. Un approccio innovativo che ridisegna il concetto di retail, abbattendo le barriere tra fisico e digitale e creando una perfetta armonia tra esclusività ed efficienza.

Peuterey e Deda Stealth partner da 15 anni

Peuterey è cliente di Deda Stealth da circa 15 anni, periodo in cui il retail ha assunto un ruolo sempre più strategico per il brand. Con una presenza consolidata nelle principali città italiane e internazionali, dai distretti dello shopping europei fino ai mercati asiatici, la gestione efficace della rete retail è diventata una priorità, un asset fondamentale per il posizionamento del marchio e per la relazioni con i propri clienti. Nel corso degli anni, i team specializzati di Deda Stealth hanno saputo conciliare le esigenze tecnologiche e di business del brand con le più avanzate soluzioni che hanno portato ad un efficientamento della gestione dello stock, a prevedere la domanda con maggiore precisione e a migliorare le performance operative nei mercati in cui è presente. L’introduzione di processi digitalizzati ha ridotto le attività manuali nei punti vendita e l’approccio omnicanale ha permesso una gestione centralizzata dello stock, consentendo a Peuterey anche di sfruttare appieno l’approccio unified commerce per creare la massima sinergia interna tra i diversi paesi in cui il brand opera e migliorare così le prestazioni dell’intera area vendite.

Dichiarazioni

“L’evoluzione del nostro modello retail ha richiesto non solo soluzioni tecnologiche avanzate, ma anche un partner in grado di comprenderne le dinamiche e anticipare le esigenze future”, dichiara Luca Isidori ICT Manager del Gruppo Peuterey. “Con Deda Stealth abbiamo costruito una relazione basata su una visione comune: quella di un retail sempre più integrato, efficiente e orientato all’esperienza cliente. Grazie alla loro expertise nei processi Fashion e all’adozione di Stealth® Retail e Retail Pro Prism, oggi possiamo contare su un’infrastruttura scalabile e flessibile, che ottimizza la gestione dello stock, semplifica le operation e garantisce un controllo puntuale su tutti i canali di vendita”.

Luca Tonello, CEO di Deda Stealth, ha sottolineato: “Il retail sta vivendo una trasformazione profonda, in cui la capacità di connettersi con il cliente e interpretarne i bisogni in tempo reale diventa un fattore chiave di successo. In un mercato sempre più competitivo, i brand devono evolvere per offrire esperienze d’acquisto che vadano oltre la semplice transazione, creando interazioni più fluide, personalizzate e coinvolgenti. La capacità di integrare dati, tecnologia e una gestione omnicanale consente alle aziende del fashion di mantenere un posizionamento forte, migliorando la fidelizzazione dei clienti e rispondendo in modo più efficace alle dinamiche del mercato. Peuterey ha compreso questa necessità e ha investito in una digitalizzazione strategica per rendere i propri store non solo punti di vendita, ma veri e propri hub di relazione con il cliente”.