Pixartprinting installa la terza Canon ProStream

Continua la proficua collaborazione tra Pixartprinting e Canon, che annunciano il compimento di un innovativo progetto tecnologico nell’ambito della stampa e finitura di prodotti nel settore del commercial printing: è la creazione di una linea che unisce Canon Prostream1800 con il sistema di finitura Generation 8 di Hunkeler: dalla bobina bianca al prodotto finito, senza interruzioni e in unico passaggio.

Si tratta, dunque, di un processo di integrazione della fase di stampa e quella di taglio – due lavorazioni solitamente separate – che consente di abbattere tempi di attraversamento a favore di una maggiore velocità, efficienza e produttività.

La collaborazione con Canon ha avuto inizio due anni fa con l’introduzione della stampa in bobina per i prodotti di piccolo formato, novità assoluta per Pixartprinting: in pochi mesi sono state completate due installazioni di Prostream 1000, le stampanti inkjet a colori con alimentazione a modulo continuo, con una produzione di 80 metri al minuto, capaci di garantire i colori intensi dell’offset e la versatilità del digitale.

Ma è con Canon Prostream 1800 – che assicura una velocità di stampa di 133 metri al minuto – che Pixartprinting insieme a Canon e Hunkeler ha sviluppato una soluzione innovativa e sperimentale dal punto di vista tecnologico: i reparti R&D delle tre aziende hanno lavorato al progetto di implementazione di due sistemi, rendendo compatibili due processi che hanno tempi e velocità differenti.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Alessio Piazzetta, Chief Manufacturing Officer di Pixartprinting: «Quella con Canon e Hunkeler è una partnership strategica che sposa a pieno il DNA di Pixartprinting votato all’innovazione tecnologica. C’è stata da parte di tutti e tre i soggetti coinvolti la volontà di sperimentare e di mettersi alla prova per offrire ai clienti prodotti di qualità a prezzi sempre più concorrenziali. Abbiamo dedicato la nuova linea alla produzione di volantini A3, A4 e A5 su 4 grammature differenti e su un’ampia scelta di carte».

Pixartprinting potenzial la capacità produttiva

Questa terza installazione Canon, dunque, potenzia ulteriormente la capacità produttiva dei reparti di Pixartprinting che operano nel piccolo formato, affiancandosi ai macchinari da stampa precedentemente implementati.

Ancora per Piazzetta: «Questa nuova soluzione ci permette di ottimizzare ulteriormente la produzione selezionando a seconda dei quantitativi e di altre variabili come supporti, tempi di consegna e formati, i sistemi economicamente più efficienti destinandoli alle lavorazioni più performanti con evidenti vantaggi di costo che riversiamo sui clienti con prezzi ancora più convenienti».

Per Federico Martella, Commercial Printing Director di Canon Italia: «Con l’installazione della terza ProStream in Pixartprinting proseguiamo con successo una collaborazione che in questi ultimi due anni ha portato le nostre aziende a migliorare continuamente tecnologie, processi e competenze, il tutto nell’ottica di una più vasta e conveniente offerta al cliente finale. La comunicazione è sempre più veloce, digitalizzata e multicanale. In questo scenario la stampa, se supportata da tecnologie e processi altamente innovativi, mantiene un ruolo fondamentale».