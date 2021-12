Ponzio sceglie Voilàp Digital per digitalizzare la nuova sede milanese

Voilap Digital, società specializzata nell’ideazione e sviluppo di soluzioni e tecnologie per lo Smart Retail, arricchisce la nuova sede Ponzio a Milano con una gamma di soluzioni espositive digitali studiate per migliorare l’esperienza di buy&sell dei prodotti di un brand che è da 80 anni garanzia di alta specializzazione nella lavorazione di centinaia di soluzioni visive e tattili per realizzare sempre la finestra in alluminio ideale.

Fondata da Giuseppe Ponzio nel 1941, l’azienda Ponzio, specializzata nel trattamento superficiale dell’alluminio, col susseguirsi delle 4 generazioni è cresciuta consolidandosi nell’ambito della progettazione e produzione di sistemi per finestre a battente e scorrevoli, facciate continue, accessori per serramenti e portoncini in alluminio.

Ponzio è oggi una realtà assoluta nel mondo dell’alluminio grazie all’implementazione costante delle più innovative tecnologie e alla diversificazione della gamma delle finiture superficiali, da sempre fiore all’occhiello dell’azienda. “Siamo lieti di esser stati scelti da una storica azienda che ha dimostrato di credere da sempre nell’innovazione” commenta con soddisfazione Federico Caiumi, ceo di Voilàp Digital “Apportare le nostre tecnologie e soluzioni integrate per lo smart retail nel nuovo spazio milanese appena inaugurato è segno della lungimiranza di un management che progetta già oggi il retail del futuro”.

La tecnologia smart che fa bene al retail specializzato

Nel nuovo flagship store di via Barellai 13 a Milano, i prodotti e le tecnologie smart retail s’integrano perfettamente all’interno dell’elegante spazio espositivo, dove Voilàp Digital ha installato tre dei prodotti di punta del suo catalogo e le migliori tecnologie software per la gestione dei contenuti.

Nell’area design è presente un Videowall, una parete visiva di grandi dimensioni installato per la comunicazione MKT, il brand awareness e per la riproduzione di ADV.

L’area espositiva accoglie un Display scelto per rappresentare e configurare a grandezza naturale i prodotti del catalogo Ponzio.

Una vera e propria aula didattica ospita eventi formativi ed è dotata di un Ribbon con una superficie visiva di 3,5 mt di larghezza e 60 cm di altezza.

“Insieme a Voilàp Digital possiamo oggi costruire un’esperienza che mescola campionatura fisica e riproduzioni digitali regalando al potenziale acquirente la sensazione di progettare in real-time il proprio serramento, valutandolo in un ambiente digitale a grandezza naturale prima di acquistarlo” affermano da Ponzio, per cui l’innovazione in chiave digitale è tutt’altro che una novità. L’azienda investe infatti dal 2014 nella digitalizzazione del proprio catalogo prodotti e nell’applicazione della tecnologia per arricchire i propri servizi al consumatore e a ogni punto vendita del network commerciale (ne è un esempio la piattaforma online MyPonzio). Nel 2018, con la nascita delle tecnologie smart retail, l’azienda coglie la possibilità di aumentare il coinvolgimento del target B2C sull’acquisto dei propri prodotti.