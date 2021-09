Stadio Liverpool: audio al top grazie a Sonos

A poche settimane dall’inizio della prossima stagione calcistica, Sonos avvia una collaborazione con il Liverpool FC per migliorare l’esperienza d’ascolto di Anfield ( lo stadio di casa del Liverpool) e dei tifosi di tutto il mondo. Con la passione per l’esperienza d’ascolto che la contraddistingue, Sonos metterà a disposizione prodotti e contenuti audio che daranno alle partite una nuova dimensione sonora, rendendo ancora più intenso il legame tra i tifosi e il ritmo dello sport (e della squadra) che amano. Questa prima collaborazione di Sonos con il mondo dello sport fa parte di un progetto più ampio: offrire esperienze che semplifichino e rendano più piacevole l’ascolto, a casa e non solo.

“Il suono è sempre stato parte integrante dello sport: trasmette vitalità agli incontri, che si tratti della musica con cui i giocatori si caricano prima della partita, dei cori esultanti dei tifosi nelle tribune o della possibilità di vivere le emozioni dello stadio anche a casa”, spiega Pete Pedersen, vicepresidente del marketing di Sonos. “Cercavamo una squadra (e una tifoseria) che avesse la nostra stessa passione per il suono. Il Liverpool FC si è rivelato la scelta ideale, per via dell’atmosfera elettrizzante dello stadio Anfield e anche per la lunga tradizione musicale della città.”

Nel corso di questa collaborazione pluriennale, Sonos darà vita a esperienze d’ascolto coinvolgenti all’interno dello stadio, concentrandosi sulle zone lounge, sulle aree riservate ai giocatori e sull’AXA Training Centre, dove si allena la squadra.

“C’è una chiara armonia tra LFC e Sonos, condividiamo entrambi una grande passione per la colonna sonora delle nostre esperienze”, ha affermato Matt Scammell, direttore commerciale del Liverpool Football Club. “L’audio è ciò che rende Anfield un posto così speciale, quando i nostri sostenitori si mettono dietro la squadra, il 12esimo uomo crea un suono qualcosa che non vediamo l’ora di sentire di nuovo in questa stagione. Non vediamo l’ora di lavorare con Sonos per connettere i nostri sostenitori in tutto il mondo al suono di Anfield”.

La città di Liverpool ha dato i natali ad artisti divenuti icone ed è il centro di celebri eventi musicali, quindi non stupisce che abbia anche una delle tifoserie più rumorose del mondo. Con milioni di tifosi a livello internazionale, i cori del Liverpool FC risuonano non solo nello stadio Anfield, ma anche in innumerevoli paesi e città, unendo i fan di tutto il mondo. Lavorando a stretto contatto con gli Official Liverpool Supporters Club, Sonos ricreerà per chi assiste alle partite a distanza l’ambiente acustico dello stadio Anfield e la sua atmosfera unica ed elettrizzante, sfruttando la potenza sonora dei prodotti home theater Sonos.