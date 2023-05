Sull’App Telepass una vetrina sull’offerta Eolo

L’annuncio è recente: in una nuova vetrina sull’App Telepass, i clienti della società italiana specializzata nei servizi di mobilità integrata possono visualizzare le offerte a loro dedicate di Eolo, operatore nazionale di telecomunicazioni, con numerosi ed esclusivi vantaggi.

Con questa partnership, Telepass rafforza l’impegno a fornire ai propri clienti un ecosistema di servizi sempre più ampio e vantaggioso in grado di soddisfare le esigenze di tutti i giorni, siano esse legate alla mobilità o ad altri aspetti della vita quotidiana.

Sull’App Telepass nuove modalità di accesso ai servizi digitali

La nuova sezione integrata sull’App Telepass si configura, infatti, come una vetrina dedicata ai clienti in cui è possibile visualizzare e attivare offerte e promozioni che potranno essere pagate secondo gli strumenti che il partner mette a disposizione del cliente. Nel corso dei mesi, potranno esserci sempre nuove offerte dedicate che consentiranno alla clientela Telepass un vantaggio per tutta la durata della partnership.

“Siamo orgogliosi di annunciare questa partnership che ci permette di offrire ai nostri clienti nuove modalità di accesso ai servizi digitali, proponendo loro soluzioni innovative e vantaggiose per accompagnarli nella vita quotidiana” ha commentato Aldo Agostinelli, Chief Consumer Sales and Marketing Officer di Telepass. “L’obiettivo di Telepass è semplificare la vita delle persone e, grazie a questa partnership e alla nuova vetrina nell’App, i nostri clienti avranno a disposizione delle offerte uniche messe a disposizione dai nostri Partner, accessibili in modo rapido e semplice”.

Vantaggi esclusivi Eolo

Andrea Pelizzaro, Direttore della Business Unit Consumer di EOLO, ha dichiarato: “Con la nostra offerta “EOLO più” destinata ai privati, nella sua versione “All inclusive”, i clienti Telepass potranno ottenere vantaggi esclusivi. L’offerta sarà accessibile direttamente dall’app Telepass, in modalità “full digital” da qualsiasi device in mobilità, sia esso un cellulare o un tablet. Una grande opportunità per i clienti Telepass che potranno navigare da casa con “EOLO più” in tutta tranquillità fino a 200 mega in download e fino a 50mb in upload, per fare streaming, gaming o per lavorare da casa. Tutto questo grazie alla preziosa collaborazione tra EOLO e Telepass che mira a rispondere in maniera sempre più personalizzata alle diverse esigenze dei propri clienti.”