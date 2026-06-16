Volvo sceglie la tecnologia sicura di Genetec

Ogni giorno, oltre 2.500 persone accedono al Volvo Brand Experience Center. Genetec, fornitore a livello mondiale di software per la sicurezza fisica, ha implementato l’innovativa tecnologia e i sistemi per garantire un’esperienza sicura e memorabile a tutti i visitatori che accedono alla struttura di 22.000mq nella città di Göteborg, in Svezia.

La piattaforma Genetec Security Center è stata adottata per garantire i massimi standard di sicurezza non solo per le persone, ma anche per l’edificio e i veicoli in esposizione.

L’Experience Center, un progetto congiunto di Volvo Group e Volvo Cars, ospita mostre permanenti e temporanee di vetture Volvo storiche, moderne e futuristiche oltre a performance e spettacoli. In linea con la strategia di Volvo, l’obiettivo è offrire a tutti i visitatori la migliore esperienza di sicurezza possibile. Per questo motivo, Volvo ha scelto Genetec Security Center per la propria control room e il monitoraggio di oltre 100 telecamere i-Pro installate nella struttura che includono PTZ, fisheye e telecamere multisensore. Il progetto è stato gestito dal system integrator svedese Granitor.

Ulf Hermansson, Facility & Security Manager del World of Volvo, ha dichiarato: “Quando abbiamo inaugurato questo splendido edificio, il nostro obiettivo era proteggerlo nel modo più completo possibile. Per farlo, abbiamo installato telecamere i-Pro gestite da Genetec Security Center, consentendoci di reagire rapidamente a qualsiasi evento imprevisto o sospetto che rileviamo. Abbiamo scelto Genetec Security Center perché offre un set eccellente di funzionalità ed è facile da utilizzare. La semplicità d’uso è fondamentale, perché diversi addetti alla sicurezza esterni utilizzano Genetec Security Center nella nostra sala di controllo centrale”.

Inoltre, Volvo ha adottato Genetec Security Center anche per il magazzino e grazie alle funzionalità di Federation, il personale della sicurezza può gestire la verifica degli allarmi e il controllo degli accessi del magazzino direttamente dalla control room centrale. I sistemi di entrambi i siti si basano su Genetec Streamvault, una linea completa di appliance infrastrutturali di sicurezza (server, workstation e registratori) pronte all’uso, pre-hardened e preconfigurate con Genetec Security Center.

“La tecnologia sicura è nel DNA di Volvo. La qualità e le funzionalità di Genetec Security Center sono in linea con i nostri standard di sicurezza e si basano su tecnologie intelligenti. Permettono ai visitatori di sentirsi al sicuro nel nostro edificio come si sentirebbero in una Volvo”, ha sottolineato Hermansson.