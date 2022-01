Wi-Fi Extreme allo stadio Old Trafford

Extreme Networks annuncia una partnership pluriennale con il Manchester United, come fornitore ufficiale delle soluzioni di rete Wi-Fi e del software di analisi della rete Wi-Fi del club.

L’installazione degli access point Extreme Wi-Fi 6 all’Old Trafford avverrà nel corso del 2022, per trasformare l’esperienza dei tifosi con una connettività Wi-Fi veloce e sicura, e aumentare l’offerta di servizi digitali ad alte prestazioni e bassa latenza. Inoltre, Extreme aiuterà il Manchester United ad accedere in tempo reale all’analisi dei dati di rete per guidare l’evoluzione dell’infrastruttura in base all’esperienza dei tifosi e alle attività generali della sede.

 Connettività per una nuova generazione di tifosi: l’installazione degli access point Extreme Wi-Fi 6 allo stadio Old Trafford aumenterà la velocità della rete Wi-Fi e ne ridurrà la latenza, e fornirà una connessione di altissima qualità e un aumento delle prestazioni per una tecnologia sicura al servizio dei tifosi, per la biglietteria mobile e l’intrattenimento digitale.

 Analisi basate sul cloud: ExtremeAnalytics fornirà in tempo reale al Manchester United un insieme di dati e di approfondimenti sulle prestazioni e l’utilizzo della rete, sul tempo di permanenza e sui servizi basati sulla localizzazione. Di conseguenza, il club potrà ottimizzare l’infrastruttura delle diverse sedi, identificare gli eventuali colli di bottiglia negli stadi e le concessioni sovraffollate, e analizzare il traffico legato ai tifosi, per migliorare le rispettive esperienze e anche individuare le opportunità di sponsorizzazione.

 Esperienza migliore oltre lo stadio: Extreme offrirà una connettività Wi-Fi ad alta velocità personalizzata per gli ambienti ad alta densità e le applicazioni e i dispositivi che richiedono grande ampiezza di banda, usati sia dai tifosi sia dai funzionari del club. Gli access point ExtremeWireless Wi-Fi 6 offrono inoltre una maggiore efficienza della rete, per alimentare servizi sicuri negli stadi.

 Rete semplice ed efficiente gestita dal cloud: Gli amministratori avranno una visione in tempo reale della salute, delle prestazioni e della sicurezza della rete, con l’interfaccia centralizzata di ExtremeCloudIQ che aiuterà i funzionari a monitorare la capacità e l’efficienza del Wi-Fi, la configurazione dei dispositivi, i modelli di traffico e le analisi per ottimizzare la gestione e le prestazioni della rete, e per scalare le operazioni IT.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Collette Roche, Chief Operating Officer del Manchester United: «La collaborazione con Extreme Networks è un passo in avanti verso l’obiettivo di rendere più attuale e migliorare l’esperienza dei tifosi all’interno dello stadio Old Trafford, e ci permetterà di offrire un intrattenimento digitale sia ai tifosi durante le partite sia ai visitatori dell’impianto sportivo. L’Old Trafford è conosciuto come il Teatro dei Sogni, per i suoi 112 anni di storia di vittorie e sconfitte. Grazie all’esperienza maturata negli Stati Uniti, Extreme ci aiuterà a tenere il nostro stadio al passo con i tempi, preservando il carattere che lo rende unico, grazie a una rete Wi-Fi veloce e affidabile, e analisi all’avanguardia per ottimizzare le prestazioni e garantire un intrattenimento digitale allo stato dell’arte».

Per Ed Meyercord, President e CEO di Extreme Networks: «La velocità e le prestazioni sono importanti sia dentro che fuori dal campo, e il Manchester United sta investendo per rendere l’esperienza nello stadio altrettanto entusiasmante rispetto alla partita di calcio. Siamo felici di poter fornire il nostro DNA tecnico a uno dei club sportivi più celebri del mondo, e cambiare per sempre il modo in cui i fan vivono l’Old Trafford».

Il Manchester United è l’ultimo di una lunga lista di club sportivi e di federazioni che sfruttano le soluzioni di Extreme per migliorare l’efficienza operativa e l’esperienza dei tifosi. L’elenco dei clienti di Extreme comprende la National Football League, la Major Baseball League e la National Hockey League, oltre alla maggior parte dei club di football e di baseball, il Los Angeles Coliseum e l’Olympiastadion di Berlino.