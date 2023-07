ASI è la migliore criptovaluta per il 2023? Il presale esclusivo di AltSignals

Nessun’altra cosa è in grado di stimolare i portafogli degli investitori in criptovalute quanto i nuovi progetti che promettono un prodotto nuovo e pionieristico. Uno di questi, con il potenziale di essere uno dei migliori progetti di criptovalute del 2023, è AltSignals.

L’evento di presale di AltSignals (ASI) è stato lanciato di recente e ha già raccolto $1,18m mentre gli investitori si affrettano ad investire in questo nuovo ed entusiasmante progetto. I curiosi si chiedono cosa ci sia di così speciale nel presale di AltSignals, che sta conquistando il settore della blockchain; questo articolo risponde al perché molti considerano ASI il miglior investimento in criptovalute di quest’anno.

Cosa c’è di diverso nel presale di AltSignals?

A prima vista, l’evento di presale di AltSignals ha tutte le caratteristiche di una tradizionale cripto ICO. Con un numero fisso di token disponibili in diverse fasi di prezzo per aumentare la liquidità, gli investitori interessati hanno un periodo di tempo limitato per acquistare i token ASI al prezzo più basso possibile, consentendo loro di massimizzare i profitti una volta che ASI raggiungerà i principali exchange di criptovalute. Fin qui, tutto normale.

Ma quello per cui il presale di AltSignals si differenzia dalla norma è ciò che gli investitori sbloccano una volta entrati nell’ICO e prenotati i loro token. Infatti, AltSignals è probabilmente uno dei cripto progetti più innovativi del momento, grazie all’adozione di tecnologie AI all’avanguardia per portare i suoi già eccellenti segnali di trading a un livello superiore.

AltSignals non è l’unico cripto progetto che cerca di sfruttare la potenza delle tecnologie AI. AL momento, sono molti i progetti che cercano di utilizzare la capacità dell’AI di elaborare e analizzare grandi insiemi di dati a velocità da capogiro, riconoscendo automaticamente le tendenze del mercato e applicando queste informazioni ai risultati. Tuttavia, l’utilizzo da parte di AltSignals di diverse tecnologie AI per portare in orbita i suoi segnali di trading potrebbe distinguerla dalla concorrenza.

Che cos’è AltSignals?

AltSignals ha lanciato la sua piattaforma di segnali di trading nel 2017 e si è rapidamente affermata come uno dei più importanti fornitori di segnali di trading, servendo ora una fiorente community di oltre 50.000 trader. Oltre ai segnali di trading sulle operazioni giornaliere in criptovalute, l’eccezionale strumento AltAlgo™ di AltSignals copre diverse altre classi di asset, tra cui CFD, forex, Binance Futures e il tradizionale trading di azioni. Con una valutazione media di 4,9/5 stelle su Trustpilot, AltSignals parte da basi solide.

AltAlgo ha costantemente contribuito al successo di AltSignals negli ultimi cinque anni, con un tasso di successo medio del 64%. Non volendo riposare sugli allori, AltSignals sta sviluppando uno stack di trading alimentato dall’AI chiamato ActualizeAI, che sfrutterà la potenza dell’apprendimento automatico, della modellazione predittiva, dell’elaborazione del linguaggio naturale (NLP) e dell’analisi del sentiment per spingere l’accuratezza media oltre un inedito 80%.

Per sostenere lo sviluppo di ActualizeAI, AltSignals ha deliberatamente fatto coincidere il rilascio del presale dei token ASI con l’annuncio. Questo dimostra l’impegno della piattaforma nel diventare leader nell’arte del possibile quando si fondono le tecnologie blockchain e AI e potrebbe vedere enormi profitti per i primi investitori della presale AltSignals nei prossimi anni.

Come funziona ASI?

Pur alimentando l’intero ecosistema AltSignals, il token ASI offre ai suoi investitori molto di più di una semplice moneta digitale. Il vantaggio principale per gli investitori che prenotano più di 50.000 token è l’accesso immediato ad AltAlgo™ prima di sbloccare un abbonamento a vita ad ActualizeAI per avere un vantaggio immediato sui loro colleghi trader.

Tuttavia, non sono solo gli investitori che si accaparrano una grande quantità di monete ASI a beneficiare di uno dei migliori investimenti in criptovalute di quest’anno. Tutti i possessori di monete ASI infatti, ottengono pieni diritti di voto sulla strategia futura della piattaforma. Questo controllo si affianca a un’ampia utilità incorporata nella moneta e a un’eccellente tokenomics deflazionistica che, nel tempo, contribuirà all’aumento del prezzo dell’ASI.

Nel frattempo, tutti i possessori di monete ASI possono iscriversi all’AI Members Club per ottenere vantaggi e offerte interessanti. Tra questi, spiccano la possibilità di partecipare a redditizi tornei di trading online, l’accesso anticipato a eventi privati di presale e l’opportunità di testare in beta le nuove funzionalità, con premi in palio per ogni feedback fornito al team di sviluppo.

ASI può raggiungere $0,50 entro il 2025?

Da quando è stato lanciato, il presale di AltSignals ha attirato l’attenzione di un numero crescente di investitori, grazie al fatto che è già in vantaggio rispetto a molti altri progetti di cripto AI. Con l’appoggio di una piattaforma online altamente affidabile e ben consolidata, per non parlare del notevole pubblico di 50.000 membri, ASI ha sicuramente avuto un vantaggio nelle prime settimane della sua ICO.

Tuttavia, è in grado di reggersi saldamente sui meriti della sua ampia banca di funzionalità e della sua roadmap di sviluppo, che sta creando scompiglio tra gli esperti di criptovalute. Gli analisti si aspettano che la moneta salga rapidamente dal prezzo di chiusura del presale di $0,02274 al momento della quotazione negli exchange, e alcuni prevedono che ASI supererà i $0,20 entro la fine di quest’anno prima di guadagnare terreno per tutto il 2024 e il 2025.

ASI è il miglior investimento in criptovalute per il 2023?

Il presale di AltSignals è senza dubbio una delle migliori opportunità di investimento in criptovalute del 2023. Gli investitori faranno bene a trovare una ICO capace di offrire una moneta con tanta innovazione e utilità come ASI, sicuramente al prezzo di $0,01875 che caratterizza la moneta attualmente nella fase 2 del suo presale.

Qualsiasi progetto in grado di fondere le tecnologie blockchain e AI con un caso d’uso valido e risultati di successo diventerà un portabandiera per l’intero settore. AltSignals sembra destinato a diventare un progetto di questo tipo grazie all’uso pionieristico delle tecnologie di AI, alla proposta di valore convincente e al potenziale quasi infinito. Il presale di AltSignals è senza dubbio uno dei migliori investimenti in criptovalute da non perdere quest’anno.

