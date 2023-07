ASSOIT: disponibile la ricerca sulla sicurezza delle informazionI

ASSOIT, l’Associazione Italiana dei Produttori di Sistemi di Stampa, Digitalizzazione e Gestione Documentale ha pubblicato la ricerca “La sicurezza delle Informazioni: un punto imprescindibile per la protezione del dato nei sistemi di stampa, digitalizzazione e gestione documentale” (DISPONIBILE QUI).

Il documento è frutto della collaborazione dei diversi esperti di sicurezza delle aziende associate ad ASSOIT che hanno analizzato i rischi connessi alla non conformità alle normative sulla protezione dei dati, suggerito le migliori pratiche per l’approccio alla sicurezza e le azioni per contrastare le minacce.

Negli ultimi anni, gli attacchi informatici hanno rappresentato un rischio sempre più forte per le aziende private e per le pubbliche amministrazioni. La complessità e la frequenza di tali attacchi sono aumentate in modo esponenziale, richiedendo un’azione decisa per proteggere le informazioni sensibili e garantire la sicurezza delle operazioni quotidiane.

La ricerca di ASSOIT si focalizza sulla consapevolezza delle aziende produttrici di sistemi di stampa, digitalizzazione e gestione documentale presenti in Italia, che riconoscono il ruolo fondamentale dei loro dispositivi nel contesto della sicurezza delle informazioni.

L’invito di ASSOIT è anche quello di utilizzare i tool messi a disposizione dai produttori e i servizi professionali forniti dai rivenditori e dai system integrator per proteggere questi dispositivi.

Come, ad esempio, i Security Risk Assessment, grazie ai quali vengono analizzate in profondità tutte le potenziali aree di rischio: hardware, firmware, network, processi e procedure, asset management, configurazioni iniziali e manutenzione delle stesse, patching e governance.

Marcello Acquaviva, Presidente di ASSOIT, commenta: “Per le aziende il tema degli attacchi informatici è un’area di crescente sensibilità, soprattutto perché il numero di endpoint connessi in modalità IoT sale costantemente. E quali endpoint critici, i dispositivi che compongono il parco stampanti di un’azienda devono necessariamente far parte di una strategia globale di sicurezza delle informazioni aziendali. Come Associazione ASSOIT ci siamo impegnati molto per promuovere ed agevolare l’adozione di buone pratiche in questo senso. Molte organizzazioni potrebbero ritenere di essere coperte dalla tecnologia esistente, ma in molti casi ciò non protegge dalle minacce più recenti. Di conseguenza, l’utilizzo di una flotta mista di vecchi e nuovi dispositivi può comportare falle nel sistema di sicurezza. Per questo è consigliabile rivolgersi a fornitori che siano in grado di fornire consulenza in materia di Printing Security e che comprendano i rischi interni ed esterni, ottimizzando allo stesso tempo i flussi documentali”.

La mancanza di comprensione e conoscenza delle normative e delle minacce correlate da parte degli utenti rappresenta un punto debole che richiede un’azione immediata per garantire la sicurezza delle informazioni.

Secondo il rapporto del CLUSIT, l’Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica, nel primo semestre del 2022 sono stati registrati ben 1.141 attacchi informatici in Italia, evidenziando una preoccupante crescita del 53% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Purtroppo, il nostro Paese si colloca al quarto posto tra i più colpiti al mondo.

Riconoscendo l’importanza fondamentale della salvaguardia delle informazioni, ASSOIT ritiene essenziale promuovere la consapevolezza e agevolare l’adozione misure preventive per contrastare questa minaccia.

L’obiettivo di questa ricerca di ASSOIT è fornire strumenti e linee guida per implementare misure di sicurezza adeguate e proteggere le informazioni sensibili. Attraverso l’analisi dei rischi, l’identificazione delle vulnerabilità e l’introduzione delle migliori pratiche, si mira a creare un ambiente in cui le informazioni aziendali siano protette e gli attacchi informatici siano mitigati. La ricerca è disponibile sul sito ASSOIT: assoit.it/ricerche/#sei

Note sulla ricerca

La ricerca “La sicurezza delle Informazioni” è stata creata dal Centro Studi ASSOIT, la fonte ufficiale dei dati di mercato e dei trend tecnologici del settore della stampa per ufficio.

ASSOIT, mettendo a frutto la collaborazione dei 13 produttori di sistemi di stampa e di gestione documentale operanti sul mercato italiano, ha avviato un programma di ricerche volte ad analizzare problematiche e buone pratiche d’uso di sistemi di stampa e documenti lungo il loro intero ciclo di vita.