RS Components (RS), marchio commerciale di Electrocomponents, ha annunciato la distribuzione di EGOpro Social Distancing, dell’italiana AME (Advanced Microwave Engineering).

Si tratta di un nuovo dispositivo indossabile che facilita il rispetto della distanza di sicurezza nei luoghi di lavoro e che sfrutta un’innovativa tecnologia di sicurezza attiva per ridurre il rischio di contagio da COVID-19.

Mantenere il distanziamento sociale è fondamentale per limitare la diffusione del Coronavirus, ma può essere una vera sfida in luoghi di lavoro affollati come impianti di produzione, magazzini e cantieri.

EGOpro è un tag attivo RFID indossabile, che avvisa automaticamente quando viene meno la soglia di distanza sociale di sicurezza preconfigurata. Luci LED lampeggianti combinate con la vibrazione assicurano che chi lo indossa sia avvisato immediatamente. Le soglie di distanza di sicurezza possono essere regolate in base alle linee guida vigenti in materia di prevenzione da COVID-19.

EGOpro, la distanza di sicurezza nei luoghi di lavoro non è più un problema

Gli avvisi possono anche essere trasmessi in modalità wireless a qualsiasi dispositivo mobile nella struttura, o in remoto tramite il cloud. I responsabili della salute e sicurezza sul lavoro possono monitorare i lavoratori in tempo reale attraverso un software per computer e analizzare i dati storici con informazioni importanti sul mantenimento della distanza di sicurezza. Con questi dati a portata di mano, i luoghi di lavoro possono essere riprogettati per facilitare il distanziamento sociale.

Dispositivo compatto e leggero, EGOpro è ideale da indossare intorno al collo sul luogo di lavoro. È alimentato da una batteria ricaricabile che può funzionare per 12 ore con una singola carica.

Il dispositivo indossabile EGOpro Social Distancing di AME viene distribuito ora da RS nella regione EMEA.