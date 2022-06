Avanzamento del commercio di Bitcoin in Brasile

Il trading di Bitcoin in Brasile è progredito costantemente negli ultimi anni. Nonostante l’instabilità economica del Paese, la domanda di Bitcoin sembra essere in continua crescita. Le borse locali come Mercado Bitcoin e FoxBit hanno registrato un aumento dei volumi di scambio, con nuovi utenti che si aggiungono ogni giorno. Per ulteriori informazioni sul trading di bitcoin, esplora bitcoin prime.

Il progresso del trading di Bitcoin in Brasile è un segnale positivo per l’adozione della criptovaluta anche in altri Paesi. Se un numero maggiore di persone iniziasse a utilizzare il Bitcoin nelle transazioni quotidiane, la criptovaluta diventerebbe più mainstream e potrebbe potenzialmente portare a un’adozione di massa.

Agli albori del Bitcoin, il trading era per lo più limitato agli individui esperti di tecnologia e agli early adopters. Tuttavia, quando la criptovaluta è diventata più mainstream, l’interesse per essa ha iniziato a crescere anche in altre parti del mondo. Questo è certamente vero per il Brasile, dove il trading di Bitcoin ha registrato un’impennata significativa negli ultimi anni.

Le ragioni di questo aumento di interesse sono molteplici. Innanzitutto, il Brasile ha una comunità online molto ampia e attiva, sempre alla ricerca di nuove e interessanti opportunità di investimento. Inoltre, l’instabilità del clima politico ed economico del Paese ha reso molti diffidenti nei confronti di investimenti tradizionali come azioni e obbligazioni. Di conseguenza, la natura decentralizzata del Bitcoin e il potenziale di enormi profitti ne hanno fatto un’opzione interessante per molti investitori brasiliani.

Nel corso degli ultimi anni, il trading di Bitcoin in Brasile è cresciuto a ritmi sostenuti. A giudicare dai dati pubblicati dalle principali piattaforme di trading, questa tendenza non sembra destinata a interrompersi presto. Ad esempio, la piattaforma brasiliana Mercado Bitcoin ha registrato un aumento del volume degli scambi del 3.700% nel 2017. Inoltre, secondo le stime, il numero di utenti attivi sulla piattaforma è raddoppiato nel 2018.

Un altro importante indicatore della crescita del trading di Bitcoin in Brasile è la capitalizzazione di mercato delle principali criptovalute brasiliane. La maggior parte di queste aziende si concentra sul commercio di Bitcoin, ma alcune offrono anche altre criptovalute come Ethereum, Litecoin e Bitcoin Cash. A giudicare dai dati disponibili, la capitalizzazione di mercato delle criptovalute brasiliane è aumentata da circa 100 milioni di dollari a gennaio 2017 a oltre 1,5 miliardi di dollari a dicembre 2017.

Il futuro del trading di Bitcoin in Brasile sembra molto promettente. Tuttavia, ci sono alcuni ostacoli che potrebbero impedire un ulteriore sviluppo della criptovaluta nel Paese. Innanzitutto, l’attuale incertezza politica ed economica rende difficile per le imprese prevedere il futuro a breve termine. In secondo luogo, il governo brasiliano non ha ancora emanato una chiara legislazione sulle criptovalute, il che potrebbe scoraggiare gli investitori più prudenti. Tuttavia, se questi problemi verranno risolti, è probabile che il trading di Bitcoin in Brasile continui a crescere a ritmi sostenuti.

Negli ultimi anni, il Brasile ha registrato un aumento significativo del volume di scambi di Bitcoin. Ciò è dovuto in gran parte alla crescente instabilità economica del Paese e agli alti tassi di inflazione. Di conseguenza, molti investitori brasiliani si sono rivolti al Bitcoin per proteggere il proprio patrimonio.

Secondo un recente rapporto del Guardian, il volume di scambi di Bitcoin in Brasile è decuplicato nell’ultimo anno. Nel maggio 2017, sul popolare exchange brasiliano Mercado Bitcoin venivano scambiati in media 22 milioni di dollari di Bitcoin al giorno. Questo numero è balzato a 220 milioni di dollari a dicembre 2017.

L’impennata dell’attività di trading di Bitcoin ha coinciso con un calo del valore del real brasiliano. Nel gennaio 2018, un Bitcoin valeva circa R11.500 dollari (3.700 dollari). A dicembre, il prezzo era salito a 40.000 R$ (12.600 dollari). Ciò significa che il valore del Bitcoin in Brasile è quadruplicato nell’arco di un anno.

La crescente popolarità del Bitcoin in Brasile è stata anche incoraggiata dal fatto che sempre più investitori istituzionali stanno entrando nel mercato delle criptovalute. Nel novembre 2017, la società di gestione degli investimenti giapponesi Monex Group ha acquisito la piattaforma di trading online brasiliana BitcoinMax. La Monex ha dichiarato che intende “offrire servizi di investimento in criptovalute a investitori istituzionali e retail in tutto il mondo”.

Allo stesso tempo, alcune delle maggiori banche brasiliane hanno iniziato ad offrire servizi per gli investitori in criptovalute. Nel dicembre 2017, la Braziliex – uno dei principali exchange di Bitcoin del Brasile – ha annunciato una partnership conla spagnola Santander. Ciò consentirà ai clienti della banca di acquistare Bitcoin tramite la loro app mobile.

Inoltre, nel febbraio 2018, il gigante bancario brasiliano Itaú ha annunciato un servizio di investimento in criptovalute chiamato “Hashdex Nasdaq Crypto Index”. Il servizio consentirà agli investitori istituzionali di investire in un fondo di criptovalute basato sull’indice Nasdaq Crypto del exchange statunitense Gemini.