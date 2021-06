A differenza di quanto avviene per investimenti in borsa, investire in Bitcoin e in criptovalute è un fenomeno recente. Dato che è bene essere informati al fine di poter gestire in modo corretto i propri investimenti in Bitcoin e in criptovalute e, al contempo, evitare possibili truffe, una piccola guida per il trader principiante può risultare essere utile.

Vediamo, perciò, come poter investire facilmente e in totale sicurezza in Bitcoin e in criptovalute. Oggi investire in Bitcoin e in criptovalute non è così difficile come si potrebbe pensare. Difatti, anche per i trader principianti, sostanzialmente, vi sono pochi e semplici passaggi da dover seguire. Il primo suggerimento utile per investire correttamente in Bitcoin e in criptovalute, è quello di scegliere una piattaforma. Sul web, vi sono numerose qualificate piattaforme che possono perfettamente guidare anche un trader principiante.

Quindi, il primo passo per iniziare investire in Bitcoin e in criptovalute è registrarsi su una rinomata piattaforma. È, poi, possibile aprire un account Bitcoin gratuitamente, in meno di 5 minuti, facendo clic su crea un account. Quindi, verrà chiesto di fornire il proprio indirizzo e-mail e la propria password.

Come è noto, anche in questo caso, si dovrà accettare il trattamento dei propri dati personali e convalidare le condizioni d’uso. In questo caso, è utile sapere che si può, anche, utilizzare il personale account Facebook per aprire un account. Il seguente passo, è depositare fondi sul personale conto di trading. In generale, le piattaforme accettano un’ampia varietà di metodi di pagamento.

Fatta questa operazione, si potrà passare ad investire in Bitcoin e in criptovalute, così come sarà possibile acquistare Bitcoin e criptovalute. Per fare questo, basta inserire l’importo in euro che si desidera investire in Bitcoin e quindi fare clic su acquista. Investire in Bitcoin e in criptovalute, ha molti vantaggi, tra cui diversificare il proprio portafoglio.

Ma perché investire in Bitcoin, ovvero quali possono essere i vantaggi di investire nella prima criptovaluta della storia? Bitcoin, ispira fiducia anche perché è una valuta decentralizzata che è stata sviluppata per permettere alle persone di poter andare a riacquistare potere sul proprio denaro. Inoltre, investire in Bitcoin offre un’alternativa monetaria attraente per chiunque desidera un prodotto che è decentralizzato, oltre che essere immune dalla manipolazione dei prezzi da parte di un organo centrale e da ogni possibile influenza politica. Bitcoin System risulta essere di grande utilità.

Oltre che rappresentare un interessante investimento, Bitcoin e criptovalute si stanno trasformando in un mezzo di pagamento sempre più accettato. Non per nulla, Bitcoin è una criptovaluta lungimirante, oltre che essere sempre un mezzo di pagamento accettato da diversi commercianti come pure da celebri multinazionali. È interessante ricordare che il 12 gennaio del 2009 avvenne il primo scambio di 10 Bitcoin tra Satoshi Nakamoto, ovvero quello che è noto come essere il suo creatore, e Hal Finney.

Se ad ottobre del 2009 il valore stimato dei Bitcoin era $ 0,001, sei anni dopo, ovvero a giugno del 2015, il suo valore era di $ 272. Dopo circa 2 anni il valore era aumentato di oltre 10 volte, per, poi, arrivare, esattamente l’11 dicembre del 2017, ad una valutazione pari a 18,960 dollari per 1 Bitcoin. Il 16 marzo del 2021 si è registrato una valutazione di 55,197 dollari, il che testimonia ulteriormente, la validità di questo tipo di investimento.

In pratica, leggendo un qualsiasi grafico Bitcoin, è facile capire che gli investitori che hanno acquisito i loro Bitcoin a metà marzo del 2016, cioè quando il loro prezzo era di 411 dollari, hanno generato una plusvalenza ultra-sostanziale. In effetti, il valore di Bitcoin è aumentato più di 134 volte in pochi anni! Rarissime attività sono in grado di proporre una tale crescita in un periodo così breve.

Tuttavia, è importante non trascurare la volatilità degli investimenti in criptovaluta, che possono diminuire bruscamente durante determinati periodi. Ad esempio, andando a concludere, un investitore che ha acquisito Bitcoin a metà dicembre 2017, avrà visto il valore dei propri BTC scendere dell’83% un anno dopo.