Backup dati: ecco perché è importante farlo

Ricorre il 31 marzo il World Backup Day, una giornata tutta dedicata alla prevenzione della perdita dei dati e Toshiba Electronics Europe sottolinea l’importanza di questo giorno, invitando tutti a fare il backup dei dati.

Secondo alcune ricerche condotte da diversi gruppi, solo una piccola percentuale di persone esegue regolarmente il backup dei propri dati digitali. Ancora più preoccupante è il fatto che una parte significativa della società, che crea continuamente dati, non effettua mai il backup, esponendosi quindi al rischio di una perdita di dati sostanziale. Un’indagine indipendente condotta da Acronis, specialista nella protezione informatica, rivela che il 41% degli utenti esegue raramente o mai il backup dei propri computer o dispositivi mobili. Secondo il nuovo report, il 72% ha dovuto ripristinare i dati dal backup almeno una volta nel corso dell’anno, questo implica che gli utenti che non hanno eseguito il backup li hanno persi definitivamente.

Il backup dati è più semplice con Canvio Flex

Questa iniziativa vuole rispondere in modo concreto alla preoccupazione per la perdita dei dati su dispositivi, come notebook e smartphone, e sensibilizzare su quanto sia importante il backup e la conservazione dei dati. L’hard disk esterno Canvio Flex di Toshiba rende ancora più facile effettuare il backup dei dispositivi mobili, consentendo agli utenti di copiare i file importanti direttamente dal proprio smartphone, senza bisogno di un notebook o di un PC.

“In un mondo sempre più digitale, cresce l’esigenza di soluzioni di archiviazione flessibili. Foto, video e documenti importanti si accumulano sui nostri dispositivi, soprattutto sugli smartphone. Il World Backup Day contribuisce a sensibilizzare sull’importanza di eseguire il backup di questi file regolarmente. L’hard disk esterno Toshiba Canvio Flex semplifica il backup: basta collegare il cavo USB allo smartphone o a un altro dispositivo e trascinare e rilasciare per proteggere i vostri file e ricordi digitali”, spiega Larry Martinez-Palomo, Vice President, Head of Storage Products Division, Toshiba.

Conclusioni

Definire un piano di backup dati è una delle strategie più importanti per preservare e mantenere al sicuro i dati. Il backup assicura che, anche se il dispositivo dovesse finire nelle mani sbagliate, una copia dei file più importanti è al sicuro e facilmente accessibile. Toshiba Canvio Flex funziona in modo intercambiabile con le principali piattaforme dei dispositivi e sistemi operativi. Preformattato per Mac, PC Windows, smartphone e tablet, questo drive consente di accedere ai dati e di condividerli tra i dispositivi senza problemi.