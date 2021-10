Black Friday 2021: per Fanplayr la parola d’ordine è Customer Experience

I Cyber 5 sono sicuramente il periodo più atteso dell’anno per chi opera nel settore dell’ecommerce. Oltre ad essere i cinque giorni più caldi della stagione autunnale, Black Friday e Cyber Monday sono indicatori interessanti per prevedere le tendenze che caratterizzeranno la stagione degli acquisti natalizi. Proprio per questo occorre essere preparati per dare ufficialmente il via agli acquisti con strategie mirate per offrire ai consumatori una esperienza d’acquisto più personalizzata possibile.

Enrico Quaroni, VP Global Sales di Fanplayr, società con esperienza decennale nel settore del targeting comportamentale per l’e-commerce, ha commentato: “Il periodo del Black Friday rappresenta una sfida per chi opera nel mondo dell’ecommerce. Non si tratta solo di aumentare le conversioni ma di capire la giusta strategia da applicare per ottenere tale risultato. Da anni, Fanplayr si muove in anticipo per stabilire un piano di attacco ben definito, cercando di prevedere i trend e la continua evoluzione del mercato. Quest’anno più che mai, penso che l’investimento migliore per chi lavora nell’ecommerce sia puntare sullla customer experience e sfruttare al meglio i dati di prima parte. Lo scorso anno nel mese di novembre, Fanplayr ha registrato un conversion rate medio del 22% con un aumento del 17% (16.94%) per le net revenue e un + 21.4% di net revenue per visit. Questi dati dimostrano che l’utente è ingaggiato e che le strategie messe in atto l’anno precedente sono state efficaci. Siamo curiosi di vedere cosa succederà questo anno”.

Fanplayr presenta una lista di consigli per i brand per farsi trovare preparati all’evento dell’anno puntando sulla personalizzazione, tempestività del messaggio, uso strategico dell’incentivo e sulla creatività.