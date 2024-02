Crypto previsioni 2024 per Bitbot che raggiunge quota $442k nel Presale

Con il mercato che torna a scaldarsi, le previsioni sui prezzi delle criptovalute sono sulla bocca di tutti gli investitori. Un settore che quest’anno dovrebbe sovraperformare è quello dei bot di trading su Telegram, grazie all’afflusso di trader che cercano di massimizzare i rendimenti della corsa al rialzo.

Il nuovo progetto Bitbot si sta affermando come il bot di trading su Telegram più sicuro al mondo. Nel suo attuale presale ha già raccolto $442k, a sole 3 settimane dal lancio. Le previsioni sui prezzi della criptovaluta suggeriscono guadagni 50x-100x per i primi investitori; continuate a leggere per scoprire perché.

La crescente popolarità dei bot di trading su Telegram

I bot di trading di Telegram sono soluzioni innovative realizzate per offrire un accesso semplificato agli exchange decentralizzati e agli strumenti di trading automatizzati, il tutto attraverso un’interfaccia intuitiva all’interno dell’app Telegram. Questi bot sono stati progettati per risultare semplici e versatili e allo stesso tempo per scoprire opportunità di investimento poco conosciute che sono pronte per essere sfruttate. Alcuni offrono anche il copy trading, consentendo agli utenti di rispecchiare le strategie dei trader di criptovalute di successo.

L’incredibile volume di trading totale pari a 7,4 miliardi di dollari, con una media di oltre 650.000 operazioni giornaliere (Dune Analytics), ha benedetto i bot di trading di Telegram. Nel solo mese di gennaio si è registrato un volume di quasi 1,5 miliardi di dollari, che fa di questi bot uno dei settori in più rapida crescita nel campo delle criptovalute.

Questo aumento di interesse, unito ai difetti evidenti della tecnologia esistente, ha posto in effetti le basi per un nuovo concorrente: Bitbot. Come primo bot di trading non depositario al mondo, Bitbot è in grado di garantire che i fondi rimangano nei portafogli degli utenti fino al regolamento delle transazioni. Questo, dotato di strumenti di trading avanzati, è in grado di conquistare una fetta significativa del mercato in questione, anche in vista della crescita prevista per il 2024.

Bitbot: il trading bot di Telegram più sicuro al mondo

Bitbot collabora con KnightSafe, una soluzione di autocustodia decentralizzata e open-source che protegge oltre 28 milioni di dollari di beni. Questa partnership consente agli utenti di avere la sovranità assoluta sui propri fondi, in netto contrasto con i competitor di Bitbot.

A proteggere ulteriormente gli utenti ci sono anche soluzioni avanzate anti-MEV e anti-rug pull, che mitigano i costi di transazione gonfiati da malintenzionati e i progetti che poi sfociano in truffe. L’impegno di Bitbot per la sicurezza è ulteriormente sottolineato dalla recente approvazione del suo smart contract da parte della società di revisione della blockchain Solid Proof.

A differenza dei tipici bot per il trading su Telegram, che spesso sacrificano la sicurezza a favore della praticità, Bitbot raggiunge l’equilibrio perfetto. Il bot infatti è incredibilmente facile da usare e consente agli individui di iniziare in pochi minuti generando fino a tre portafogli gratuiti con un solo clic. Allo stesso modo, gli utenti possono impostare, gestire, monitorare le operazioni e persino condividere le strategie in chat esclusive.

Bitbot è molto più di una piattaforma di trading sicura; la sua missione è quella di potenziare gli investitori al dettaglio mentre i mercati delle criptovalute sono di nuovo in piena espansione, offrendo approfondimenti basati sull’AI per aiutarli a individuare le opportunità di investimento promettenti e a competere con gli investitori istituzionali.

Il vantaggio di Bitbot sul mercato

Bitbot è ricco di funzioni che potrebbero moltiplicare il portafoglio di un investitore nel 2024. Inizialmente verrà lanciato su Ethereum e Solana, ma ha in programma di espandersi su Arbitrum e Binance Smart Chain per offrire ai trader la massima flessibilità.

Una delle maggiori attrattive di Bitbot è la sua Alpha List, che utilizza la tecnologia AI per scansionare i segnali sulla catena alla ricerca di progetti appena quotati, token in presale e titoli a bassa capitalizzazione pronti per un’impennata. I trader possono entrare in questi mercati in anticipo e capitalizzare su una spinta imminente.

Con lo strumento di sniping di Bitbot, i trader possono sfruttare automaticamente queste opportunità. Basta impostare la tolleranza del gas e Bitbot si occuperà del resto. Per i nuovi arrivati o per chi ha poco tempo, Bitbot offre anche una funzione di Copy Trade che permette agli utenti di sedersi e guardare come i trader di maggior successo di Bitbot accrescono i loro portafogli.

L’offerta di Bitbot diventa ancora più dolce con la condivisione dei ricavi e uno schema di referral. I possessori di token BITBOT possono ricevere fino al 50% delle entrate giornaliere della piattaforma, mentre lo schema di referral offre una ricompensa del 15% a vita sulle operazioni degli utenti segnalati.

Previsioni di prezzo crypto per Bitbot nel 2024

Le previsioni di prezzo della criptovaluta Bitbot nel 2024 sono sorprendentemente rialziste. Attualmente il prezzo è di $0,011 nella fase 3 di un presale a 15 tappe e dopo aver raccolto $442k c’è ancora da considerare una crescita potenziale di 81.8% prima che il presale arrivi a $0,0200. La crescente popolarità di Bitbot è evidente, avendo già attirato oltre 110.000 follower su Twitter e oltre 6.000 utenti su Telegram.

Gli analisti considerano Bitbot una potenziale opportunità di investimento da 50x a 100x. Facendo un parallelo con Unibot, che secondo CoinDesk ha fornito ai primi investitori rendimenti pari a 200 volte e mantiene un market cap di 60 milioni di dollari nonostante le controversie del passato, il futuro di Bitbot sembra brillante.

Bitbot potrebbe essere l’opportunità d’investimento più importante del 2024?

Mentre il presale di Bitbot guadagna slancio, è impossibile ignorare il crescente fermento che circonda i bot di trading di Telegram. Basti pensare che gli utenti attivi giornalieri di Unibot sono saliti alle stelle in un solo mese e non mostrano segni di rallentamento.

Bitbot rappresenta un’opportunità di investimento sempre più interessante in questo mercato in espansione e i token BITBOT sembrano eccezionalmente sottovalutati in base alle previsioni dei prezzi delle criptovalute.

Per coloro che sono appena venuti a conoscenza di Bitbot, questa potrebbe essere un’occasione unica nella vita per entrare in anticipo nel viaggio dirompente del progetto. Agite prima che sia troppo tardi: il presale non durerà a lungo, BITBOT si sta esaurendo rapidamente e arriverà presto negli exchange.

