Unieuro: Fnac Darty pronta all’acquisizione

Fnac Darty società multinazionale di vendita al dettaglio con sede a Ivry-sur-Seine, in Francia, annuncia la prevista acquisizione tramite Offerta Pubblica di Acquisto e Scambio di Unieuro, leader italiano nel settore dell’elettronica di consumo e degli elettrodomestici, con una quota di mercato pari al 17%.

Nel 2023, Unieuro ha raggiunto un fatturato di 2,6 miliardi di euro, con un tasso di crescita annuale composto dell’8% nel periodo 2016/2017 – 2023/2024. Ha una fitta rete di negozi integrati e affiliati in tutta Italia, con una presenza significativa nel Nord e nel Centro del Paese (71% dei negozi). Inoltre, Unieuro sta sviluppando le proprie attività di servizi, tra cui l’integrazione di Covercare, specializzata in servizi di riparazione e assistenza per la casa.

La prevista combinazione tra Fnac Darty e Unieuro è in linea con il piano Everyday. Le due società condividono ambizioni strategiche comuni incentrate sull’omnicanalità, sullo sviluppo di servizi di assistenza per la casa e sull’affiancamento dei clienti nell’adozione di comportamenti più sostenibili e responsabili.

Fnac Darty ha una lunga tradizione di integrazione incentrata sul rispetto delle specificità locali, e garantirà la condivisione delle competenze per creare nuove opportunità per i dipendenti di entrambe le società.

Unieuro: leader in Italia che consolida la presenza del Gruppo in Europa

La combinazione tra Fnac Darty e Unieuro creerebbe un leader dell’Europa meridionale e occidentale nei settori dell’elettronica di consumo, degli elettrodomestici, dei prodotti editoriali e dei servizi, con oltre 10 miliardi di euro di fatturato, 30.000 dipendenti e più di 1.500 negozi.

L’entità combinata avrebbe un solido posizionamento ai primi e ai secondi posti dei suoi mercati principali.

La combinazione presenta un potenziale di sinergie operative attese di oltre 20 milioni di euro ante imposte, grazie soprattutto a migliori condizioni di acquisto e all’integrazione delle attività di private label. Unieuro potrebbe inoltre beneficiare dell’esperienza di Fnac Darty in termini di efficienza operativa. Ulteriori sinergie verranno esaminate dopo la transazione.

Il Gruppo prevede un impatto accrescitivo sull’Utile per Azione superiore al 10% a partire dal 2025, comprese le sinergie run-rate, nonché un impatto positivo sul risultato operativo corrente e sul free cash flow.

Struttura dell’operazione di acquisizione di Unieuro da parte di Fnac Darty

L’offerta pubblica includerebbe per ogni azione Unieuro:

€9,0 in denaro;

0,10 azioni di nuova emissione di Fnac Darty.

L’offerta valuta ogni azione Unieuro a 12,0 euro per azione, presentando quindi un premio del 42% sulla base del prezzo medio ponderato con i volumi al 15 luglio 2024 e un premio del 34% rispetto al prezzo medio di chiusura ponderato con i volumi degli ultimi 3 mesi. Ciò implica un valore del capitale per Unieuro di circa €249 milioni, dei quali Fnac Darty possiede già il 4,4% del capitale di Unieuro.

L’offerta consentirebbe agli azionisti di Unieuro di incassare la loro quota e di diventare azionisti dell’entità combinata, con l’opportunità di beneficiare della potenziale creazione di valore.

L’Offerta verrebbe finanziata come segue:

Fnac Darty e Ruby Equity Investment intendono creare un veicolo di investimento congiunto (detenuto rispettivamente al 51% e al 49%) che deterrà la partecipazione in Unieuro. Questa società sarà controllata e consolidata dal Gruppo Fnac Darty.

La componente in denaro, che rappresenta circa il 75% dell’importo dell’offerta, verrebbe finanziata da Ruby Equity Investment e Fnac Darty nelle proporzioni rispettivamente di circa 2/3 e circa 1/3.

La componente azionaria rappresenta circa il 25% dell’offerta totale e sarebbe finanziata da Fnac Darty attraverso un’emissione azionaria di circa 2,0 milioni di azioni, nei limiti delle attuali autorizzazioni, che rappresenterebbe circa il 6,6% del capitale sociale di Fnac Darty dopo la transazione.

L’aumento dell’indebitamento netto del Gruppo sarebbe limitato a circa €56 milioni, consentendo a Fnac Darty di proteggere la sua flessibilità finanziaria e di continuare a perseguire la sua politica di allocazione del capitale.

Il lancio dell’Offerta Pubblica dovrebbe avvenire dopo che saranno state soddisfatte le consuete condizioni preliminari relative alle approvazioni regolamentari italiane. Inoltre, l’operazione sarà soggetta a revisione nell’ambito del controllo in materia di concorrenza da parte delle autorità competenti.

Il closing dell’offerta è atteso nel corso del quarto trimestre del 2024.

Risultati preliminari del 1° semestre 2024, confermata la guidance 2024

I risultati IFRS preliminari e non sottoposti a revisione per il 1° semestre 2024 sono stimati a:

€3.390 milioni di ricavi, in aumento del +1,4% su base riportata e del +0,1% su base like-for-like (+2,1% su base riportata e +0,8% su base like-for-like nel secondo trimestre del 2024).

in aumento del +1,4% su base riportata e del +0,1% su base like-for-like (+2,1% su base riportata e +0,8% su base like-for-like nel secondo trimestre del 2024). Risultato operativo corrente di -€36 milioni, stabile rispetto al 1° semestre 2023.

Il Gruppo riafferma l’obiettivo di raggiungere un Reddito Operativo Corrente (COI) per il 2024 almeno pari a quello del 2023 e un free cash flow cumulativo da attività operative di circa €500 milioni nel periodo 2021-2024 (cioè 180 milioni di euro nel 2024).

Il Gruppo pubblicherà i risultati definitivi del primo semestre 2024 il 24 luglio 2024, dopo la chiusura del mercato come già previsto.

Dichiarazioni

Enrique Martinez, CEO di Fnac Darty, ha dichiarato: “Questo progetto rappresenta per Fnac Darty un’opportunità unica per proseguire nella sua ambizione a lungo termine di consolidare i propri mercati e rafforzare il proprio modello di business a livello europeo. La nostra presenza geografica verrebbe significativamente ampliata e sosterremmo Unieuro nel proseguimento del suo processo di digitalizzazione e trasformazione volto ad ampliare il bacino di servizi offerti, in linea con il nostro piano strategico Everyday. In definitiva, questo progetto ci permette di perseguire l’ambizione collettiva di essere un alleato fondamentale per i consumatori europei, sostenendoli nel consumo sostenibile. In un contesto sfidante per il nostro settore, Fnac Darty ha comunque ottenuto risultati stabili, che ci permettono di confermare la nostra guidance annuale e di affrontare il secondo semestre dell’anno con fiducia e determinazione”.