Dispositivi rugged: 5 buoni motivi per sceglierli

A seguito del minore investimento iniziale richiesto, permane nelle aziende la tentazione di fornire agli operatori sul campo dispositivi consumer ma, in questo articolo di Chris Turner, Head of Go to Market, Panasonic TOUGHBOOK di Panasonic Connect viene spiegato come i dispositivi rugged riescano a garantire, in realtà, un ROI migliore e un costo totale di proprietà inferiore rispetto alle loro controparti di tipo consumer.

Buona lettura!

5 motivi per investire in dispositivi mobili rugged nel 2025

Ogni azienda ha bisogno che i propri dipendenti sul campo siano il più produttivi possibile: devono essere connessi ad applicazioni aziendali essenziali e gestire dati in tempo reale, così da operare in modo efficiente, ovunque si trovino.

Ecco che quando si tratta di dotare gli operatori sul campo di dispositivi mobili, le aziende si trovano di fronte a una scelta: prodotti consumer o rugged? Sebbene i device di livello consumer siano la soluzione preferita nella maggior parte dei casi per il personale d’ufficio, quando serve un dispositivo in grado resistere a urti e potenziali cadute derivanti dall’uso in qualsivoglia ambiente, nonché di funzionare come un vero e proprio ufficio dislocato sul campo, ci sono altre considerazioni da fare.

È infatti fondamentale pensare a come la propria forza lavoro mobile possa operare al meglio e in modo più efficiente in qualsiasi ambiente e, quando si tratta di investire nella tecnologia che la supporta, valutare la durabilità, l’affidabilità e le prestazioni nel corso di tutta la vita di un device – anziché concentrarsi soltanto sull’investimento iniziale.

Adatto allo scopo

I lavoratori che trascorrono gran parte della loro giornata lavorativa sul campo spesso operano in ambienti insoliti, remoti o difficili da raggiungere, dove la durabilità e l’affidabilità rappresentano un valore aggiunto. Un device non deve rompersi se cade o subisce un urto, né spegnersi quando fa troppo caldo, troppo freddo o c’è troppa umidità; e sicuramente il lavoro e la produttività non devono essere interrotti da una connettività inaffidabile.

I dispositivi di livello consumer non sono progettati per funzionare in ambienti sfidanti. Non sono concepiti per fornire connettività senza interruzioni, né per resistere a temperature estreme, così come le batterie di tipo consumer non sono costruite per durare un intero turno di lavoro e spesso necessitano di essere ricaricate nel corso della giornata.

I dispositivi di fascia consumer si rompono più frequentemente: è stato infatti riscontrato che, nel primo anno di vita, i tablet consumer si guastano con una velocità quasi 3 volte superiore rispetto ai dispositivi rugged.

I lavoratori sul campo hanno bisogno di soluzioni mobili affidabili e resistenti

Concepiti appositamente per i lavoratori che trascorrono gran parte della giornata operativa sul campo, i dispositivi rugged sono progettati per funzionare oltre la normale usura. In genere soddisfano gli standard MIL-STD-810H e IP (Ingress Protection), che ne verificano la robustezza e la resistenza a solidi e liquidi. I notebook e tablet TOUGHBOOK Panasonic possono resistere a urti, schizzi e cadute; sono inoltre in grado di operare in presenza di polvere, sporco, vibrazioni, temperature estreme ed esposizione a sostanze come olio, grasso e fluidi caustici.

I dispositivi rugged dispongono inoltre di una connettività integrata superiore, che garantisce l’accesso ad applicazioni e dati critici in tempo reale, indipendentemente da quanto sia difficile l’ambiente. Facendo affidamento su device che non possono connettersi in luoghi remoti con bassa copertura wireless o che non riescono a penetrare in aree industriali con apparecchiature e altre strutture che causano interferenze, i lavoratori in prima linea potrebbero riscontrare difficoltà nel rimanere connessi, diminuendo la produttività e potenzialmente mettendo a rischio operazioni mission-critical.

I dispositivi di tipo consumer hanno infatti il 28% in più di probabilità di riscontrare problemi di connettività rispetto ai dispositivi rugged. I device TOUGHBOOK Panasonic sono progettati con tecnologia wireless avanzata e antenne integrate per ridurre al minimo, se non eliminare, i problemi di interferenza e assicurare connettività anche dove i segnali possono essere bloccati da edifici industriali e macchinari di grandi dimensioni. Grazie alle batterie sostituibili a caldo, la durata della batteria non è mai un problema, anche nell’esecuzione delle applicazioni più impegnative.

Facilità di supporto e assistenza

I dispositivi consumer utilizzati sul campo possono inoltre sottoporre a ulteriore pressione i team IT: è stato dimostrato infatti che hanno un volume di ticket di assistenza IT superiore del 20% rispetto ai device rugged, costringendo i dipartimenti informatici a incrementare la richiesta di supporto per gestire i problemi e le riparazioni. Ciò non comporta solo costi aggiuntivi, ma anche maggiori tempi di inattività e perdita di produttività per i lavoratori sul campo.

I TOUGHBOOK Panasonic vantano uno dei tassi di guasto più bassi del settore per i notebook. È stato riscontrato che altri concorrenti rugged si guastano più di 4 volte più spesso e i dispositivi consumer fino al 7,5% più spesso.

La personalizzazione è chiave

La scelta di un dispositivo mobile rugged progettato per il business offre alle aziende molto di più del semplice hardware. È in crescita costante la ricerca di soluzioni personalizzate per casi d’uso molto specifici, offerte da un autentico partner di mobilità che possa guidarle attraverso la progettazione, il test, l’implementazione e l’utilizzo della soluzione – per non parlare della manutenzione continua e del supporto di assistenza – permettendo loro di concentrarsi sul core business.

La scelta di una soluzione all-in-one con un costo mensile fisso offre ai clienti la tranquillità e il supporto continuo che cercano, mentre i device di livello consumer richiederanno probabilmente l’acquisto di soluzioni aggiuntive, aumentando il costo totale di proprietà (TCO).

Da qui nasce infatti l’offerta TOUGHBOOK Mobile IT-as-a-Service di Panasonic: indipendentemente dalla soluzione richiesta, combina la durabilità dei dispositivi rugged TOUGHBOOK con progettazione, produzione, test, servizi e supporto di alto livello, per offrire a qualsiasi azienda strumenti ottimali per la propria attività.

I dispositivi rugged offrono un ROI più elevato

Considerando la durabilità, l’affidabilità, la connettività e il servizio nel corso della vita del dispositivo, è evidente che i dispositivi rugged offrono un ROI e un TCO migliori rispetto alle loro controparti di livello consumer.

I dispositivi rugged sono progettati con componenti di qualità superiore e personalizzabili per una vasta gamma di settori, migliorando la produttività con tempi di inattività molto inferiori. Ottimizzati per ogni campo, ambiente e lavoratore mobile, che si tratti di un operatore di carrello elevatore, di un tecnico sul campo MRO o di un soccorritore di emergenza, il basso tasso di guasto, la maggiore affidabilità e la potente connettività dei dispositivi rugged come i TOUGHBOOK Panasonic garantiscono una migliore efficienza per i lavoratori e i team IT interni che li supportano. Una vittoria per tutti.

Conclusioni

Anche se l’investimento iniziale per l’acquisto dei dispositivi di fascia consumer inferiore può rappresentare una tentazione per le aziende, nella maggior parte dei casi l’investimento migliore per questo settore è la scelta di dispositivi rugged. Gli operatori mobili sul campo saranno più produttivi, risparmiando costi preziosi nel lungo periodo.

di Chris Turner, Head of Go to Market, Panasonic TOUGHBOOK