Ecolamp compie 18 anni e pubblica “Insieme Raccogliamo Valore”

In occasione dei suoi diciotto anni Ecolamp, consorzio specializzato nella raccolta e recupero dei Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE), festeggia con “Insieme Raccogliamo Valore”, un volume che racconta la sua evoluzione tra passato, presente e futuro del sistema di riciclo dei RAEE.

La struttura del libro segue una sorta di traccia temporale lungo sei capitoli, che percorrono le tappe di una realtà innovativa e proattiva ispirata all’efficienza economica, all’efficacia operativa e alla sostenibilità ambientale, con una visione orientata alle esigenze di consumatori, professionisti, aziende e installatori di tutta Italia.

Soltanto vent’anni fa i rifiuti elettrici ed elettronici finivano nelle discariche, nel migliore dei casi. Da allora di strada ne è stata fatta parecchia. Il consorzio Ecolamp, nato nel 2004 per volontà dei leader europei del mercato delle lampadine, è stato tra i protagonisti del sistema di gestione dei RAEE in Italia sin dai suoi esordi, anzi, lo ha visto nascere. Infatti, la normativa che ha introdotto le regole per il recupero di questa categoria di rifiuti è stata introdotta dall’Unione Europea nel 2002 e recepita per la prima volta in Italia solo nel 2005.

Dopo carta, vetro, plastica e altri imballaggi anche per i prodotti elettrici ed elettronici sono stati applicati concetti quali sostenibilità ed economia circolare, a cui Ecolamp ha sempre voluto contribuire con iniziative che potessero portare il sistema a risultati di continuo miglioramento.

Ancora oggi, a diciotto anni dalla sua nascita il consorzio guarda alle prossime sfide, perché l’evoluzione tecnologica dei prodotti, in primis quelli di illuminazione, e gli obiettivi di raccolta differenziata ancora lontani da raggiungere, non possono che essere affrontati con evoluzioni organizzative e con innovazioni dei processi e delle tecniche di riciclo.

“Ecolamp ha compiuto la maggiore età e con l’occasione abbiamo voluto celebrare, più che il consorzio, il segmento specifico dell’industria dei RAEE in cui Ecolamp contribuisce con successo da quasi vent’anni, quello del rifiuto di illuminazione” ha commentato Fabrizio D’Amico, direttore del Consorzio Ecolamp. “Sono stati anni di grandi sfide e soddisfazioni. La partecipazione di tutti i soggetti della filiera è stata e resta fondamentale: dal singolo consumatore o installatore illuminotecnico fino all’operatore logistico o all’addetto degli impianti di trattamento. L’obiettivo resta sempre lo stesso: restituire con il nostro lavoro un Paese sempre più improntato alla sostenibilità ambientale.”

Il volume “Insieme Raccogliamo Valore” è disponibile in versione digitale sul sito del Consorzio alla pagina.