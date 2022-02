Arrow Electronics collabora con Unlimited Tomorrow Global Initiative (UTGI) per fornire arti protesici gratuiti a chi ne ha bisogno

Arrow Electronics, fornitore globale di tecnologia, finanzia la donazione di cinque braccia protesiche entro i prossimi due anni per sostenere la missione di UTGI (Unlimited Tomorrow Global Initiative) per rendere gli arti protesici più accessibili a chi ne ha bisogno. UTGI è un’organizzazione senza scopo di lucro affiliata con Unlimited Tomorrow, che realizza un braccio protesico stampato in 3D più personalizzato, più comodo e affidabile rispetto alle braccia protesiche tradizionali e a cui Arrow fornirà anche servizi di assistenza.

Pesando solo 1,5 chili, le braccia protesiche bioniche realizzate da Unlimited Tomorrow sono progettate come immagine speculare dell’arto mancante all’individuo e sono disponibili in diverse centinaia di tonalità della pelle. Il costo è di circa 8.000 dollari ciascuno rispetto agli 80.000 dollari richiesti per ogni dispositivo tradizionale.

Il braccio protesico di Unlimited Tomorrow, noto come TrueLimb, utilizza sensori estremamente precisi, integrati nella presa dell’arto residuo di un individuo per rilevare e registrare i dati muscolari. Questi dati controllano poi una serie di impugnature e movimenti. L’arto vibra anche quando entra in contatto con gli oggetti, fornendo agli utilizzatori un senso del tatto, rendendo il funzionamento più intuitivo.

La tecnologia di Unlimited Tomorrow è stata presentata al Consumer Electronics Show 2019 di Las Vegas. Arrow ha garantito all’azienda le fasi iniziali di progettazione, nonché quelle di ingegneria e di supply chain.

La nuova donazione di Arrow contribuirà a promuovere gli obiettivi di UTGI di fornire mille dispositivi protesici a coloro che non possono permetterseli. Nel 2021 UTGI ha già consegnato settanta arti protesici.