Elettronica: quali i nuovi trend?

L’industria dell’elettronica sta evolvendo rapidamente, spinta dalle innovazioni tecnologiche e dalle esigenze sociali. Alcuni dei temi più futuristici, come l’uso dell’intelligenza artificiale (IA) per l’ottimizzazione dell’energia o l’elettrificazione, sono emersi tra le principali tendenze a electronica 2024.

Christian Reinwald, Head of Product Management and Marketing di reichelt elektronik, ha presentato direttamente alla fiera di Monaco le tendenze più importanti che stanno attualmente plasmando l’industria.

Portare il risparmio energetico a un nuovo livello con l’IA

Un tema di grande attualità è l’aumento dei prezzi dell’energia. L’IA può essere uno strumento fondamentale per ridurre l’impatto dell’aumento dei prezzi dell’energia nell’industria elettronica. Offre infatti soluzioni innovative per ridurre i costi di produzione e operativi, e per favorire processi più efficienti.

Allo stesso tempo, però, l’uso dell’IA può essere molto dispendioso in termini energetici, il che può avere un impatto negativo sull’ambiente e questo rappresenta un problema per tutte le aziende che vogliono promuovere nuove tecnologie mantenendo un occhio sul proprio impatto ecologico.

Per questo motivo, approcci sostenibili come l’”All Electric Society” sono molto popolari. Il concetto rappresenta una visione del futuro in cui l’elettricità a zero emissioni di CO₂ è la fonte principale di approvvigionamento energetico. L’IA gioca un ruolo fondamentale in questo contesto, ad esempio nell’analizzare grandi quantità di dati da un sistema energetico per consentire un approvvigionamento e un utilizzo più efficienti dell’energia. Attraverso il machine learning, i sistemi possono auto-migliorarsi utilizzando algoritmi, ottimizzando così il consumo di energia e riducendo i costi.

Un altro concetto basato sull’IA che permette di risparmiare risorse è quello delle cosiddette applicazioni “TinyML”, sviluppate appositamente per dispositivi a risparmio energetico. Questi piccoli modelli permettono di svolgere analisi, supportate dall’IA, direttamente su dispositivi con potenza di calcolo limitata, che possono risultare particolarmente rilevanti per applicazioni di IoT (Internet delle Cose) ed edge computing.

Nell’Industria 4.0, TinyML viene utilizzato per la manutenzione predittiva, al fine di prevenire guasti alle macchine. Le applicazioni sono anche uno strumento importante nel campo delle operazioni di machine learning (MLOps), ovvero nei processi per gestire l’intero ciclo di vita dei modelli di machine learning.

L’elettrificazione come base per una “All Electric Society”

Per realizzare una “All Electric Society”, ci sono ancora alcune aree che devono essere ottimizzate attraverso l’elettrificazione. Questo passaggio è essenziale per la transizione verso la mobilità elettrica e per promuovere l’uso delle energie rinnovabili.

Questa tendenza comprende diverse questioni chiave:

Tecnologie dei semiconduttori : L’elettrificazione richiede componenti sempre più efficienti, motivo per cui l’industria elettronica si sta concentrando su semiconduttori avanzati come il carburo di silicio (SiC) e il nitruro di gallio (GaN). Questi materiali offrono alta efficienza e resistenza e sono particolarmente adatti per i motori elettrici e le stazioni di ricarica, in quanto minimizzano la perdita di calore e ottimizzano l’autonomia dei veicoli elettrici.

: L’elettrificazione richiede componenti sempre più efficienti, motivo per cui l’industria elettronica si sta concentrando su semiconduttori avanzati come il carburo di silicio (SiC) e il nitruro di gallio (GaN). Questi materiali offrono alta efficienza e resistenza e sono particolarmente adatti per i motori elettrici e le stazioni di ricarica, in quanto minimizzano la perdita di calore e ottimizzano l’autonomia dei veicoli elettrici. Tecnologie delle batterie : Le innovazioni principali riguardano le batterie allo stato solido e i miglioramenti dei sistemi di gestione delle batterie, volti a offrire tempi di ricarica più brevi, una durata maggiore e una maggiore sicurezza. Queste tecnologie sono sviluppate principalmente per i veicoli elettrici, ma anche per i sistemi di accumulo energetico, al fine di permettere un utilizzo più affidabile delle energie rinnovabili.

: Le innovazioni principali riguardano le batterie allo stato solido e i miglioramenti dei sistemi di gestione delle batterie, volti a offrire tempi di ricarica più brevi, una durata maggiore e una maggiore sicurezza. Queste tecnologie sono sviluppate principalmente per i veicoli elettrici, ma anche per i sistemi di accumulo energetico, al fine di permettere un utilizzo più affidabile delle energie rinnovabili. Infrastruttura di ricarica intelligente e reti elettriche: Un’altra tendenza è lo sviluppo di soluzioni di ricarica intelligente e di tecnologie per reti elettriche intelligenti, mirato a garantire una distribuzione e un accumulo dell’energia più stabili. I sistemi supportati dall’IA aiutano a ottimizzare i cicli di ricarica e i carichi delle reti, il che è importante per l’integrazione della mobilità elettrica e delle energie rinnovabili nelle reti urbane e industriali.

Conclusioni: ottimizzare l’equilibrio tra ambiente e innovazione

Il progresso tecnologico e l’impatto ambientale sono spesso in conflitto. Tendenze e concetti come l’”All Electric Society” contribuiscono a conservare le risorse e a utilizzare l’IA in modo sensato.

L’IA sta diventando uno strumento indispensabile per la transizione energetica, tuttavia il passaggio verso una produzione e un utilizzo tecnologico sostenibile richiede anche uno sforzo globale da parte dell’industria, dei governi e dei consumatori per affrontare la questione in tutte le sue sfaccettature.