Gioco d’azzardo sicuro e responsabile online: attenzione alla licenza

Il gioco d’azzardo online ha subito un notevole impulso negli ultimi due anni e mezzo a seguito della pandemia di Covid-19: stare molte ore chiusi in casa, divisi tra smart working e doveri familiari, ha infatti spinto molti italiani a trovare una valvola di sfogo nel modo dei giochi online.

Allo stato attuale molti esperti concordano sul fatto che il gioco d’azzardo online continuerà a crescere in futuro, anche grazie alla sua continua evoluzione per rendere le esperienze degli utenti sempre più semplici, intuitive, reali e coinvolgenti. Già oggi gli sviluppatori di questo tipo di piattaforme sono impegnati per migliorare l’esperienza utente con croupier dal vivo e migliorare anche l’aspetto sociale dell’interazione attraverso chat di poker e dispositivi mobili aggiornati.

Al di là di questo però alcuni dei requisiti più importanti per un casinò online sono quelli legati agli aspetti sicurezza e rispettabilità: il gioco d’azzardo sicuro e responsabile online è senza dubbio l’aspetto più importante che i fornitori devono garantire per permettere ai giocatori di divertirsi e scommettere a cuor sereno.

Giocare online non è, infatti, solo una questione di divertimento perché le tematiche relative alla sicurezza coinvolgono tantissimi aspetti: dai metodi di pagamento, alla tutela dei dati personali dei giocatori, arrivando anche alla conformità dei software di gioco.

I giochi d’azzardo legali sono inseriti all’interno di siti da gioco che possono operare in Italia grazie alle autorizzazioni concesse dai monopoli di stato che garantiscono che il gioco d’azzardo su internet avviene in maniera legale, sicura e autorizzata.

Tra queste autorizzazioni in Italia spicca la licenza ADM/AAMS, rilasciata dall’Agenzia Dogane e Monopoli (ADM), che opera direttamente sotto il governo per supervisionare l’applicazione di tutte le leggi create per la regolamentazione delle attività di gioco d’azzardo legale svolte in Italia.

Sotto la licenza ADM/AAMS troviamo non solo i casinò online ma anche ogni sito di scommesse sportive, le lotterie nazionali e qualsiasi forma di gioco (via web o ricevitoria fisica) che coinvolge gli utenti in un’attività di spesa/vincita.

La licenza di per sé certifica il rispetto anche di tutte le altre migliori linee guida esistenti in termini di sicurezza ed è il primo criterio da prendere in considerazione, ma qui possiamo darvi qualche indicazione utile sugli aspetti da prendere in considerazione per valutare la sicurezza di un sito di gioco d’azzardo.