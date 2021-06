La pandemia da Covid-19 e la conseguente emergenza hanno cambiato il modo di interagire tra le persone, e per di più anche le nostre abitudini in termini di acquisto e fruizione dei punti vendita. In un’ottica di percezione positiva, quello che è accaduto ha spinto l’acceleratore su una trasformazione digitale che si stava avviando a cambiare le nostre vite.

Eccoci, infatti, di fronte a una situazione che vede sempre più protagoniste soluzioni automatiche atte a ridurre i tempi, i costi, le attese e a intercettare e soddisfare nuovi clienti. È il caso di Mate Up, il nuovo self order kiosk della gamma retail Custom che risponde ad esigenze specifiche: il kiosk completo per ordinare, pagare e partecipare alla Lotteria degli Scontrini. Nessuna coda, maggior efficienza e massima autonomia.

Una soluzione dall’immagine evoluta e ricercata che integra software e hardware, rigorosamente Made in Italy, e che risponde alle esigenze del momento. Distanziamento tra le persone, riduzione di file alle casse, flessibilità e razionalizzazione delle risorse sono garantiti, così come la possibilità di intercettare e fidelizzare nuovi clienti rendendo la loro esperienza unica, soddisfacente e ben riuscita. In sostanza Mate Up garantisce ottimi vantaggi e soprattutto è adatto a tutti gli esercenti, nessuna categoria esclusa. Una soluzione inedita che si va ad aggiungere alla gamma retail di Custom distinguendosi per la capacità di aver reso universale e alla portata di tutti una tecnologia già presente nella GDO, in cui si riesce a mettere insieme e far interagire al meglio self check-out e self-order attraverso una soluzione dal design tutto italiano.

Mate Up può essere facilmente integrato con più periferiche per incrementare le funzionalità del sistema e fornire una serie di servizi interattivi che aumentano la soddisfazione del cliente. Inoltre, essendo dotato di opzioni di configurazione e installazione flessibili, questo kiosk risulta perfetto per le aziende che richiedono progetti su misura. Con questa soluzione aumenta la redditività del negozio, le code vengono evitate soprattutto in periodi di picchi di lavoro a beneficio di una velocizzazione delle casse ed è utilissima per tutte le attività stagionali, in particolar modo in quelle località e in quei posti in cui spesso si riscontra il boom delle affluenze.

Keep Up Kiosk è il software front-end con interfaccia semplice e intuitiva, programmabile da remoto e dotato di tutte le funzionalità richieste dal mercato: navigazione touch dal catalogo prodotti; selezione dei prodotti con possibilità di inserire note e preferenze, visione e gestione del carrello, partecipazione mediante scansione del codice a barre alla Lotteria degli Scontrini, pagamento finale mediante POS.

Questo software permette di aumentare gli incassi, guidare i clienti alla scelta del proprio menù così da ridurre gli errori e i tempi d’attesa e rendere queste operazioni semplici ed economicamente vantaggiose, velocizzando di conseguenza la presa degli ordini. Keep Up Kiosk può essere personalizzato in base alle proprie esigenze, infatti grazie all’architettura modulare, questo software può essere esteso con nuove funzionalità per restare sempre al passo con le nuove tendenze tecnologiche.

In ultimo, Mate Up permette di usufruire del credito di imposta al 50%: trattandosi di un sistema certificato è possibile beneficiare degli incentivi nell’ambito dell’Industria 4.0.