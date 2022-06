I migliori Bonus offerti dai casinò online nel 2022

Molte piattaforme, aziende e siti online offrono dei bonus ai nuovi utenti, per la registrazione al proprio servizio, o agli utenti già registrati e attivi sul proprio sito. I casinò online si comportano allo stesso modo.

Su Italiacasino trovi una guida dettagliata sui diversi tipi di bonus offerti dalle piattaforme, di seguito abbiamo riassunto alcuni bonus che vengono offerti di solito dai casinò online:

bonus di benvenuto : si tratta di bonus che ricevi per il fatto di esserti registrato sulla piattaforma, è quindi destinato soltanto ai nuovi giocatori che si registrano;

bonus senza deposito : ricevi un bonus senza che sia necessario effettuare un deposito sul casinò, questo spesso coincide con il bonus di benvenuto;

bonus deposito : si tratta di un bonus che puoi ottenere per aver effettuato un deposito sul casinò online, a volte il bonus può essere proporzionato all’importo che hai deciso di depositare;

bonus di gioco : ottieni un bonus per aver raggiunto determinati obiettivi di gioco (ad esempio free spin, giri gratuiti etc.).

Come orientarsi tra i vari casinò online?

Le migliori piattaforme permettono ai propri giocatori di fare un po’ di pratica e di mettere alla prova il proprio casinò prima di decidere se iscriversi definitivamente o no, questo aiuta spesso i giocatori a farsi un’idea di come viene gestito il casinò, dei bonus offerti, la selezione dei giochi e gli sviluppatori disponibili.

Solitamente i bonus vengono offerti da piattaforme affidabili e con una certa reputazione, ma potresti trovare delle piattaforme che offrono dei bonus troppo allettanti per essere veri, e spesso infatti è proprio così. Se trovi dei casinò che offrono dei bonus troppo alti e non sei convinto della serietà della piattaforma, ricordati che la licenza è l’unico vero modo che hai a disposizione per capire se il casinò online è davvero affidabile o no.

I casinò online più affidabili hanno una licenza ADM (nota come AAMS in passato) che garantisce ai propri utenti che la piattaforma ha superato controlli rigidi e rispetta tutti i requisiti richiesti.

A cosa devi prestare attenzione quando scegli o ottieni un bonus casinò?

Il solo fatto di ricevere un bonus è una sensazione positiva, e quando siamo in uno stato d’animo positivo spesso abbassiamo la guardia. Quando ricevi un bonus devi sempre cercare di capire quali sono le suemodalità di utilizzo. Alcuni bonus potrebbero avere un utilizzo limitato a certi giochi disponibili sulla piattaforma, o essere vincolati a un importo minimo da scommettere in un singolo gioco. Altri tipi di bonus, inoltre, potrebbero essere validi solo entro una certa data e non essere cumulabili tra di loro.

Alcuni casinò online, ad esempio, offrono dei bonus che sono utilizzabili solo per coprire una certa percentuale della tua puntata, per cui la differenza dovrai coprirla cash.

Alcuni bonus potrai ottenerli una sola volta, come i bonus di benvenuto o bonus offerti con il primo deposito, mentre altri potrebbero essere ricorrenti, giornalieri, settimanali e così via.

È sufficiente dare un’occhiata alla pagina del regolamento o ai Termini e Condizioni delle varie piattaforme per capire velocemente che tipo di bonus vengono offerti e quali sono le modalità di utilizzo.

Prendi in considerazione diverse piattaforme

L’offerta dei casinò online è sempre più vasta, e casinò diversi offriranno bonus diversi, per cui vale sempre la pena dare un’occhiata in giro e fare qualche ricerca su internet per vedere cosa offrono le singole piattaforme. È difficile affermare, in linea di massima, se una piattaforma offra bonus migliori rispetto ad un’altra, ma potresti trovare la piattaforma che offre dei bonus che si adattano meglio le tue esigenze.

In ogni caso, l’aspetto positivo dei bonus è che quando vengono utilizzati per una puntata valgono come se fossero una scommessa regolare a tutti gli effetti, per cui se la tua scommessa si rivelerà vincente, il bonus verrà convertito in soldi veri.

Pertanto è sempre opportuno spendere un po’ di tempo per fare un po’ di ricerca e provare anche varie piattaforme prima di decidere su quale registrarsi e effettuare un deposito.