Il variegato mondo dei giochi di strategia online per i giocatori Mac

In questo articolo, vi accompagneremo in un viaggio attraverso il dinamico mondo dei giochi di strategia online dedicati ai computer Mac. Che siate fan della costruzione di vasti imperi o impavidi condottieri di eserciti in battaglia, o ancora appassionati di sfide intricate, non ci sono dubbi: troverete l’esperienza di gioco che fa per voi e per il vostro Mac.

I Mac non sono soltanto lavoro e progetti grafici

Molti credono che il Mac sia un computer adatto solo a lavori relativi alla grafica, o più in generale a tutte quelle professioni legate al mondo digitale. Il personal computer Apple è certamente uno degli strumenti più potenti sul mercato, ma la sua applicazione non si limita al lavoro e può trasformarsi in un inseparabile compagno di giochi di strategia online.

I giochi per Mac che possiamo trovare su piattaforme specializzate sono infatti numerosi e coprono diversi generi, dall’azione all’avventura, dai rompicapo fino ai giochi di strategia. C’è da aggiungere che, basandosi su un sistema operativo superiore alla maggioranza dei PC Windows di bassa e media fascia, sui dispositivi dei tecno-prodotti Apple viene garantita un’esperienza di gioco in molti casi nettamente migliore.

Fonte: Pexels

Se da un lato infatti i personal computer con sistemi Windows offrono il beneficio di avere comunità più numerose e un catalogo più ricco, gli intrattenimenti ludici per Mac possono vantare prestazioni grafiche elevatissime, oltre a una minore predisposizione ai malware: un Mac ha una probabilità al di sotto del 5% di essere infettato.

È importante, soprattutto su un computer che si usa per attività di gaming, tenere sempre pulito il sistema operativo, compresi quelli installati su Mac. In questo modo si possono eliminare alla radice molti problemi di prestazioni.

MMO, MMORPG e MMORTS per Mac

Nel tempo si è arrivati ad avere a disposizione una scelta sempre più ampia per i giocatori che utilizzano Mac, i quali possono finalmente intrattenersi con centinaia di videogame, senza alcuna necessità di emulatori o crack.

Per chi ama le saghe basate su eroi popolani, c’è “Final Fantasy 14”, ennesimo titolo del celebre gioco Square Enix poi diventato un “cult”. Si tratta di un MMORPG fantasy in cui è possibile intraprendere epiche battaglie PvE e PvP che coinvolgono decine e decine di giocatori.

“Elder Scrolls Online”, anche conosciuto come ESO, è invece un MMORPG multi piattaforma caratterizzato da una storia ricca con narrazioni e missioni secondarie e sempre in costante aggiornamento.

Fonte: Pexels

Non soltanto grandi marchi nei giochi per Mac, ma anche titoli di ampio respiro e più di nicchia dove l’immersione del giocatore fa da protagonista. Questo è il caso del gioco “Divinity: Original Sin II”, un gioco di ruolo hardcore che cerca di superare il suo predecessore.

Il gioco ha come base della storia l’arrivo di una strega su un isola chiamata Fort Joy, che fa da prigione a chiunque abbia dei poteri legati a un’energia magica particolare, chiamata “Source”. A tua volta, in quanto possessore di questo potere, sarai catapultato sull’isola e incontrerai la strega, evento da cui partirà tutta l’avventura, e momento dal quale possono diramarsi decine e decine opzioni di missioni una diversa dall’altra.