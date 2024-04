Cybersecurity e MSP: alcuni consigli da Acronis

Condividiamo, di seguito, l’analisi di Denis Cassinerio, Acronis Senior Sales Director and General Manager South EMEA e i consigli per promuovere correttamente la cultura della Cybersecurity.

Buona lettura!

Promuovere la cultura della Cybersecurity è fondamentale per ogni MSP

La protezione dei dati è oggi uno dei compiti più importanti per i Managed Service Provider (MSP). Secondo Gartner, la spesa prevista per la sicurezza e la gestione del rischio per il 2024 è pari a 215 miliardi di dollari, con un aumento del 14,3% rispetto al 2023. Ovviamente, anche la domanda di professionisti esperti raggiunge livelli senza precedenti. Per implementare e supportare questi investimenti, alle aziende servono quindi MSP con un forte approccio orientato alla Cybersecurity.

Questo mercato solido e fiorente rappresenta una straordinaria opportunità per le aziende IT specializzate in sicurezza informatica. Dalla vendita e configurazione delle soluzioni alle consulenze su sistemi e conformità, adottare prassi che permettano di andare incontro ai timori e alle esigenze dei clienti è per gli MSP un metodo sicuro per promuovere il fatturato e la redditività. Anche gli investimenti in strumenti, formazione e professionisti della Cyber Security sono una mossa vincente che offre alle aziende di servizi IT un’ottima base per proteggere infrastrutture, dati e persone e creare un autentico fattore di differenziazione per la propria attività.

Il parere di Acronis

Per riuscire in questo ambito, la forma mentis è fondamentale. La Cybersecurity richiede un impegno più gravoso e la ricerca costante del miglioramento, più di qualsiasi altra attività di un MSP, e non lascia alcun margine di errore. Il minimo sbaglio o errore di giudizio possono avere conseguenze catastrofiche per l’MSP e per i suoi clienti.

L’approccio deve quindi essere intrinsecamente orientato alla Cyberscurity in ogni aspetto delle operazioni, non solo per proteggere sé stessi e le organizzazioni a cui offrono supporto, ma anche per la crescita della propria azienda. Per avere successo servono un impegno che parta dalla leadership, una solida offerta di servizi di protezione dei dati e delle reti, la formazione continua dei collaboratori e degli utenti finali e l’aderenza impeccabile agli standard normativi e alle best practice del settore.

Tutti sono chiamati a contribuire

La Cybersecurity è un gioco di squadra. Gli MSP devono formare e istruire il personale tecnico sui sistemi e sulle procedure, ma anche garantire che ogni collaboratore e utente finale si attenga a tutte le policy di protezione esistenti. La protezione dell’ambiente IT è una responsabilità condivisa. Per l’MSP, l’impegno di chi occupa un ruolo di leadership di trasmettere e diffondere le informazioni a tutti è importante tanto quanto gli obblighi che gravano su ogni imprenditore, dirigente e decisore all’interno delle aziende clienti.

Gli standard richiesti devono essere continuamente comunicati a chiunque utilizzi una tastiera o un dispositivo, con sanzioni reali in caso di inadempienza. È inoltre indispensabile che le policy di sicurezza informatica vengano applicate rigorosamente, senza eccezioni per i dirigenti, i membri dello staff IT o chiunque altro possa ritenere di poter aggirare le regole mettendo a rischio la sicurezza dell’intero ecosistema aziendale.

Non si può pensare di trasmettere questi valori a tutti dall’oggi al domani

Quel che serve è invece una strategia per la creazione e l’adozione delle policy di Cybersecurity e per l’installazione degli strumenti appropriati. Gli MSP devono prendersi il tempo necessario per comunicare l’importanza delle regole definite e ottenere l’accettazione e l’adesione da parte dei team interni, dai tecnici agli addetti alle vendite, dai team del marketing alla reception, nonché da tutte le parti coinvolte delle aziende a cui offrono assistenza.

Proteggere il fronte interno

Gli MSP sanno come costruire formidabili misure di difesa contro gli attacchi informatici. Dopo anni di implementazioni, aggiornamenti e supporto a sistemi di sicurezza complessi, la maggior parte di loro sa cosa serve per bloccare le minacce più pericolose e, in genere, testa le nuove soluzioni sulla propria azienda. Essendo ormai nel mirino dei criminali, le aziende che offrono servizi IT devono continuamente rafforzare le proprie difese per evitare che una singola vulnerabilità colpisca e comprometta l’intero ecosistema IT, clienti inclusi.

Proteggere la propria azienda è il primo passo da compiere

Rafforzare le difese della rete e dei dati contribuisce a prevenire gli attacchi che potrebbero diffondersi rapidamente e infettare altri sistemi connessi. Se trasmettere e diffondere questa attitudine e le misure di Cyber Security all’interno di un’attività di MSP richiede impegno, competenze tecniche avanzate e conoscenze specifiche, replicare l’attività presso ogni cliente richiede ancora più energia e determinazione. I clienti devono condividere la stessa visione e comprendere appieno le minacce a cui sono esposti.

Rafforzare l’approccio con best practice e controlli

Le difese più efficaci sono ben progettate, completamente e ripetutamente testate e aggiornate con frequenza. Questo approccio è valido per le tecnologie di Cybersecurity, così come per le policy e le procedure, che, se gestite correttamente, vengono adeguate alle mutevoli esigenze organizzative, di conformità e operative. I migliori MSP sono maestri anche in questo. Sono capaci di sviluppare programmi eccellenti per rendere consapevole delle minacce e dell’importanza di aderire alle best practice chiunque utilizzi un dispositivo o una rete da loro gestiti.

Qualche altro consiglio per gli MSP

Quali altre azioni può intraprendere un MSP per rafforzare queste abitudini comportamentali nel proprio ecosistema? Rivedere regolarmente le policy, promuovere il rispetto degli standard da parte dei collaboratori interni, impegnarsi nella formazione e nella soddisfazione di tutti i requisiti di conformità previsti, e verificare le policy, i processi e i sistemi.

Trasmettere a tutti gli utenti dell’ambiente IT uno spirito e una cultura che metta la Cybersecurity al primo posto è un passo imprescindibile, alla luce delle minacce e delle potenziali responsabilità civili di oggi. La buona notizia per gli MSP è che il valore dei servizi che offrono è in crescita, e ciò può garantire loro un consistente fatturato in cambio del tempo, dell’energia e dell’impegno profusi nel tenere a bada i cybercriminali.

di Denis Cassinerio, Acronis Senior Sales Director and General Manager South EMEA