Liste della spesa digitali: vendite migliori, clienti più felici

Utilizzare uno smartphone provvisto di un’app per creare e archiviare liste della spesa digitali ha molti vantaggi per chi fa acquisti nei negozi fisici: viene, infatti, meno il bisogno di portare con sé una lista cartacea che può essere smarrita ma, soprattutto, il consumatore può controllare quanto spende in tempo reale e avere tutto a portata di mano.

Secondo Scandit, specialista nella Smart Data Capture, i retailer possono utilizzare le liste della spesa digitali per aiutare i propri clienti durante il processo di acquisto e per generare più vendite, grazie al fatto che una lista della spesa su smartphone consente di andare oltre la semplice compilazione e spunta dei prodotti acquistati, sfruttando diverse funzionalità.

Come si fanno le liste della spesa digitali

Essenzialmente, una lista della spesa digitale è un elenco di tutti gli articoli da acquistare in un determinato negozio. I consumatori solitamente fanno liste della spesa per articoli specifici da acquistare in più negozi, come il supermercato, la farmacia, la libreria, o nel caso debbano organizzare feste o viaggi. Le liste aiutano i clienti a essere organizzati, a sapere che cosa vogliono acquistare, cosa non devono assolutamente dimenticare e a evitare di dover girovagare per tutto il negozio senza meta.

Per aggiungere un prodotto alla lista della spesa, gli utenti possono scannerizzare il barcode, oppure digitare il nome manualmente; possono copiare o condividere le loro liste con altre persone o dispositivi, attraverso e-mail o social network e, durante lo shopping, possono spuntare o eliminare gli articoli man mano che vengono acquistati.

Svantaggi delle tradizionali liste di carta

Nonostante la pervasività dei dispositivi mobile, molte persone utilizzano ancora strumenti tradizionali per creare le proprie liste. Questo perché si ricorre in automatico alle vecchie abitudini per ricordarsi che cosa comprare quando si fa la spesa.

Questa modalità però ha degli svantaggi: ad esempio, una lista cartacea nella quale i diversi prodotti acquistati sono stati depennati viene solitamente buttata e, questo, non è molto pratico perché, qualora servisse ricordare quello che si è già comprato, non si ha più il vecchio elenco a disposizione.

Gli smartphone possono cambiare profondamente il processo di creazione e gestione delle liste, mettendo a disposizione dei clienti nuove e innovative funzionalità per interagire con i prodotti, durante il processo di acquisto e non solo.

Creare una lista della spesa digitali sullo smartphone

I dispositivi mobile sono diventati fondamentali in quest’epoca di shopping digitale, sia per comprare online, sia per attività in-store quali il self-scanning. È possibile, ad esempio, aggiungere funzionalità che consentono agli utenti di creare liste partendo da una ricetta trovata online, in modo che possano andare a fare shopping successivamente.

Le liste della spesa sono una nuova e importante funzionalità per le applicazioni di self-scanning. Un buon esempio è rappresentato dal retailer alimentare danese Coop DK, che ha introdotto una funzione per creare la lista della spesa nella sua app Scan Pay.

Un altro esempio è Globus Cz, che è diventato il primo retailer della Repubblica Ceca che offre ai clienti un processo di self-scanning basato su smartphone. Lo store è passato dai dispositivi dedicati alla scansione, alla creazione di liste della spesa digitali e al controllo dei prezzi dei prodotti.

Vedendo ciò che un cliente ha bisogno di comprare attraverso l’app di self-scanning, un retailer può fornire suggerimenti di possibili acquisti. Ad esempio, potrebbe suggerire un vino di accompagnamento da abbinare a del formaggio che è sulla lista di un cliente.

Liste via web con Scandit Web SDK

Il Barcode Scanner SDK per il web consente ai retailer di aggiungere la scansione dei codici a barre direttamente al sito web dell’azienda, senza dover scaricare un’app per la lista della spesa. In questo modo, i clienti possono semplicemente accedere al sito con il browser del loro smartphone e utilizzare la fotocamera incorporata nel dispositivo per scannerizzare gli articoli e inserirli direttamente nella propria lista della spesa.

La tecnologia porta a un nuovo livello la lista della spesa

Una lista della spesa digitale su un’app di Scan & Go può essere abbinata alla realtà aumentata di Scandit e a MatrixScan. In questo caso è possibile estrarre informazioni rilevanti sull’articolo appena scansionato e visualizzarle sul display dello smartphone.

Per esempio, con la funzione “cerca & trova”, una semplice scansione dei prodotti sullo scaffale può mostrare sullo schermo del dispositivo qualsiasi prodotto presente nella lista della spesa.

I vantaggi di utilizzare uno smartphone per creare liste della spesa

Utlizzare un’applicazione per creare liste della spesa può avere molti vantaggi. Si può fare facilmente, sia da web, sia da un’app per la scansione di barcode in pochi minuti.

Data la vasta scelta a disposizione dei clienti, è facile fare confusione e, se non si presta abbastanza attenzione, è altrettanto facile finire con lo spendere troppo. Per aiutare i clienti a tenere d’occhio quanto stanno spendendo, una buona app di Scan & Go dovrebbe anche poter tenere sotto controllo la spesa, includendo notifiche sui prezzi e avvisando i clienti quando stanno spendendo più di quanto pianificato.

I clienti possono anche condividere le liste con amici e parenti, risparmiando ancora più soldi attraverso una pianificazione collettiva che consente loro di sfruttare le migliori offerte e assicurarsi che tutti comprino solo ciò di cui hanno bisogno.

Offrire ai clienti nuove funzionalità attraverso gli smartphone aumenta la loro fidelizzazione e, in ultima analisi, il paniere della spesa.