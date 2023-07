Logistica e trasporti si innovano con Panasonic

Il 2023 è senza dubbio l’anno in cui le aziende di trasporti e logistica stanno sperimentando un’inebriante combinazione tra l’adattamento ai cambiamenti in atto nel proprio settore e l’impegno per soddisfare le esigenze in evoluzione dei consumatori. Se l’azione sociale e le sfide della supply chain globale restano in primo piano, si inizia a intravvedere anche l’incredibile potenziale della trasformazione digitale nel rivoluzionare il modo in cui le aziende di trasporti e logistica operano. In questo scenario, quali sono le principali tendenze che stanno trasformando questi due settori, man mano che aumenta la loro dipendenza dal digitale?

1. La spinta per una maggiore efficienza

Ad avere il maggiore impatto sul settore della logistica è l’aumento dei costi del carburante, che esacerba condizioni operative già difficili. Per questo è necessaria una maggiore efficienza su tutta la linea: per rimanere operative, le aziende devono perseguire guadagni di produttività a compensazione dei prezzi elevati del carburante.

L’investimento in soluzioni mobili in grado di acquisire e gestire in tempo reale i dati provenienti dai lavoratori in movimento è una delle chiavi per incrementare l’efficienza e adattare le operazioni alle condizioni odierne, in rapida evoluzione. Una raccolta, analisi, gestione e applicazione efficace di tali dati consente alle aziende di trasporti e logistica di dedicarsi a sfide come l’ottimizzazione e la pianificazione dei percorsi, così da gestire al meglio flotte e operazioni.

Panasonic collabora con le aziende della logistica per fornire loro soluzioni di mobile computing robuste installate su veicoli, smontabili e portatili. Ciò consente ai responsabili e ai lavoratori di tutta la catena di approvvigionamento di essere sempre connessi, ovunque si trovino e indipendentemente dalle condizioni in cui lavorano.

I lavoratori in movimento, in particolare nei magazzini e all’aperto, affrontano delle sfide uniche; ecco perché dotare la forza lavoro di soluzioni robuste specializzate può aumentare notevolmente la loro efficienza e offrire significativi vantaggi in termini di ROI.

2. Risolvere l’enigma dell’ultimo miglio

Le aziende di logistica cercando da decenni di risolvere il costoso enigma dell’ultimo miglio – il complesso tratto finale del percorso di consegna di ogni merce -, ma l’ascesa delle scelte omnichannel dei clienti e la maggiore concorrenza richiedono loro una flessibilità crescente. I rivenditori che affrontano pressioni recessive sono alla ricerca di innovazioni dell’ultimo miglio che soddisfino le preferenze dei clienti mantenendo i costi sotto controllo, poiché i costi del carburante e del personale variano in modo ormai imprevedibile.

Ancora una volta, le informazioni utilizzabili in tempo reale sono fondamentali affinché le aziende del settore logistico possano assicurarsi di sapere dove si trovano le merci, quali opzioni di consegna sono disponibili e quali costi potrebbero dover sostenere.

Gli addetti alle consegne fanno grande affidamento sulla tecnologia per registrare ogni aspetto della consegna, ed è in questa fase che dispositivi mobili sviluppati appositamente possono metterli in collegamento con clienti e sedi centrali. I laptop smontabili non sono preziosi solo in magazzino: le società di logistica stanno dotando i propri dipendenti di flotte di dispositivi in grado di ottimizzare e tenere traccia dei tragitti dell’ultimo miglio, con scanner di codici a barre integrati e basati su fotocamera per registrare in modo sicuro le consegne. I dispositivi mobili indossabili consentono ai lavoratori di tutta la catena di approvvigionamento di svolgere le proprie attività in modo efficiente mantenendo le mani libere per le attività quotidiane. Costruendo tablet robusti ma leggeri con dock, supporti e accessori ugualmente resistenti, Panasonic si impegna a consentire ai lavoratori mobili – impiegati presso corrieri, servizi postali, aziende di trasporti e logistica – di semplificare e ottimizzare le loro attività quotidiane.

3. Superare le difficoltà della supply chain

L’impatto sulle supply chain all’indomani del Covid e in seguito al conflitto in Ucraina continua a creare dei colli di bottiglia. Tali pressioni sulla continuità di business richiedono soluzioni proattive, come percorsi alternativi e strategie di magazzino avanzate, per ridurre al minimo i ritardi subiti dai clienti. Le aziende hanno quindi bisogno di maggiore visibilità e controllo sui flussi logistici, e di poter condividere in tempo reale queste informazioni con le parti interessate nel percorso del prodotto per ridurre al minimo i costi e velocizzare le consegne.

Secondo Dwight Klappich, Vice President Analyst di Gartner, “le operazioni della supply chain sono sotto pressione per adottare nuovi modelli di business e tecnologie per eccellere in un mondo sempre più complesso e volatile. I leader della supply chain devono identificare dove innovare e investire in nuovi processi e tecnologie per aiutare le loro aziende a rimanere rilevanti nei loro mercati”.

Tuttavia, le aziende all’interno della catena di approvvigionamento globale stanno affrontando una tempesta perfetta di carenza di manodopera, sempre maggior velocità richiesta e vincoli di spazio che non si placherà nel breve periodo. Concentrandosi sull’ottimizzazione del flusso di lavoro, ad esempio, possono migliorare la produttività anche quando la manodopera diventa più costosa e difficile da reperire.

Utilizzando i dispositivi portatili rugged e le soluzioni di scansione Panasonic, ad esempio, è possibile far sì che i propri dipendenti siano rapidamente aggiornati e in grado di operare. Già abituati a utilizzare questi sistemi operativi sui propri dispositivi personali, gli operatori possono lavorare più velocemente e con maggiore sicurezza grazie alla familiarità con i device.

Articolo a firma di Mike Willett, Key Account Manager di Panasonic TOUGHBOOK