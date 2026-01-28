PC Desktop sempre più in via di estinzione

I computer desktop sono stati per decenni il punto di riferimento incontrastato per le postazioni di lavoro e per il gaming, dai titoli d’azione ai giochi del casinò. I PC fissi, infatti, rappresentano il massimo dal punto di vista delle performance e della possibilità di aggiornamento hardware, offrendo agli utenti una vasta possibilità di scelta a livello di configurazione. Tuttavia, al giorno d’oggi, gli ingombri eccessivi e la disponibilità di dispositivi compatti e prestazionali hanno relegato i computer desktop a un ruolo da comprimario. I PC desktop rischiano davvero di estinguersi?

L’importanza della mobilità sul lavoro

Il requisito principale della forza di lavoro è diventato proprio la mobilità. Molte professioni, infatti, non impongono più una sede fissa in cui prestare la propria attività lavorativa, rendendo le classiche postazioni meno utilizzate rispetto a un tempo. Nel 2026, un computer deve essere utilizzabile su una scrivania così come su un aereo, consentendo di svolgere le proprie mansioni a prescindere dal luogo e dalla situazione. La diffusione delle reti 5G ad alta velocità ha velocizzato ulteriormente il processo di sostituzione dei PC, insieme all’entrata in scena del cloud computing, che permette di accedere a potenze di calcolo estreme anche utilizzando un dispositivo di medio livello, sfruttando appieno internet e le piattaforme cloud.

Il gaming sui dispositivi portatili

Un altro duro colpo ai computer desktop è stato inferto dai dispositivi mobili di ultima generazione. Le console portatili in commercio da qualche anno e i laptop da gaming dominano il mercato attuale, togliendo spazio ai PC fissi. La tecnologia di upscaling offerta dall’intelligenza artificiale ha reso superflua l’installazione di schede video ad alte prestazioni, che hanno lo svantaggio di occupare importanti ingombri e di presentare costi elevati. Anche i più esigenti potranno accontentarsi: una GPU mobile supportata da algoritmi predittivi può garantire il gaming con i titoli in 4K a 120 fps, il tutto senza provocare surriscaldamenti. Il gamer sarà quindi accontentato, che si tratti di fare una puntata con la roulette o di giocare con una simulazione sportiva.

Le interfacce spaziali al posto dei monitor

Lo sviluppo dei visori AR e dei computing glasses è un altro dei motivi per cui i dispositivi mobili continueranno a guadagnare fette di mercato. Occupare la scrivania con monitor di grandi dimensioni è imprescindibile per chi lavora con la grafica e necessita di comfort: quando i visori diventeranno ancor più leggeri e assicureranno una perfetta resa visiva, sarà possibile godere di una visione ampia e nitida in qualunque luogo ci si trovi, così da lavorare, giocare e gustare un film a casa o in mobilità.

I PC desktop si estingueranno?

Molto probabilmente, i computer fissi saranno riservati a una nicchia di affezionati. I gamer più pretenziosi, probabilmente, continueranno a preferire le potenzialità di un PC desktop rispetto ai device mobili. Il passaggio dal fisso al portatile sicuramente coinvolgerà numerosi utenti, attratti sia dalla comodità dei prodotti mobili, sia dai minori costi di acquisto, se ci si riferisce a dispositivi premium.