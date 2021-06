Questo articolo vuole essere una breve panoramica di Polkadot. Questa moneta era intesa come un progetto open source che mira a portare la privacy e la sicurezza in primo piano.

Polkadot è stato sviluppato da Open Ledger Inc., un’impresa fondata da due leader tecnologici, Bruce Byfield e Russ Hornsby. Polkadot mira a sfruttare la scalabilità dal principio del registro distribuito e a scalare a livello globale.

In Cosa Consiste Polkadot?

Polkadot è una soluzione altamente efficiente, versatile ed economica per il trading ad alta velocità e a basso costo sulla piattaforma Polkadot. Polkadot può supportare la conferma istantanea del consenso senza la necessità di approvazione centralizzata o voto.

È progettato per fornire l’esecuzione quasi in tempo reale di più modalità di liquidità e interessi, inclusi trading live, scalping e pips. Ciò garantisce la massima capacità della rete riducendo i costi complessivi.

La fornitura sottostante di Polkadot è composta da token Pre-ICO (PRI) al 100%, emessi sulla rete di test dalla società. I titolari di token Pre-ICO hanno un interesse virtuale nel valore futuro di Polkadot e sono in grado di partecipare alla sua compartecipazione alle entrate.

L’offerta complessiva è detenuta da token, non da singoli investitori. Un titolare di token può partecipare a un esercizio di compartecipazione alle entrate solo se detiene un token Pre-ICO e non può più partecipare se non detiene più un PRI. Polkadot non vende alcun titolo e detiene tutti i suoi token sulla rete di test.

La Diversificazione E’ Possibile Grazie A Polkadot

Polkadot ha una collezione di valute ampia, diversificata e in rapida diversificazione. Al momento, ci sono cinque valute principali scambiate su Polkadot. Queste valute sono EUR/Sterlina inglese, dollaro USA, franco svizzero, yen giapponese e dollaro australiano.

La diversità delle valute è determinata principalmente dalla crescita delle vendite internazionali dell’azienda. La diversificazione in più valute consente una maggiore sostenibilità e un potenziale rialzo per i token a lungo termine.

Polkadot va oltre la criptomoneta media avendo una struttura a doppia moneta, che funge anche da meccanismo di voto. Ogni settimana vengono generate due nuove monete che vengono collocate sulla rete principale per il voto. Questo metodo di voto è denominato “staking”. Il principale punto di forza di Polkadot è il suo meccanismo di staking, e questo consente un approccio pratico da parte degli utenti mantenendo la liquidità.

Polkadot e La Comunità

Polkadot lavora per un unico obiettivo: costruire una comunità che creerà un fiorente mercato sia per il software che per gli utenti della criptovaluta Polkadot. Fondamentalmente, questo si basa sull’idea di contratti intelligenti e sulla distribuzione di tali contratti tramite la rete Polkadot.

L’implementazione di contratti intelligenti sulla piattaforma Polkadot porta con sé una serie di vantaggi tra cui maggiore sicurezza, tempi di conferma più rapidi e nessuna doppia spesa. Uno degli obiettivi di Polkadot è offrire un netto vantaggio di fornire un modello di distribuzione autosufficiente che sia resistente a fattori esterni come attacchi DDoS e simili.

Sebbene non siano ancora stati riscontrati grossi problemi, l’uso di diverse blockchain e la capacità dei partecipanti di effettuare transazioni senza dipendere da una particolare rete ICO ha creato tensione tra le diverse blockchain.

Polkadot mira a risolvere questo problema aggiungendo funzionalità aggiuntive come un sistema di governance e la possibilità per gli utenti di effettuare transazioni tramite i propri blockchain self-hosted.

Conclusione

Polkadot sta ancora facendo progressi costanti verso il suo obiettivo di costruire un’economia globale decentralizzata alimentata da token. Hanno scelto di non utilizzare mezzi di promozione tradizionali come spot pubblicitari o televisione per spargere la voce sul loro progetto, affidandosi invece a metodi indiretti come strategie di marketing virale e incentivi pubblicitari online.