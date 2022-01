Smartphone: le regole per un utilizzo responsabile

Lo smartphone è uno strumento dalla indubbia utilità, che permette di svolgere un gran numero di compiti in pochi attimi risparmiando tempo e spesso anche denaro. Con uno di qualsiasi di questi dispositivi è possibile telefonare, prenotare un ristorante, una vacanza, intrattenersi con i moltissimi giochi online, fotografare, ascoltare musica e moltissimo altro ancora. Ma è necessario adottare alcune regole. Vediamo insieme quali sono per usare lo smartphone in maniera responsabile.

Attenzione a come utilizzare lo smartphone

Non si tratta di regole vere e proprie, ma di suggerimenti per utilizzare lo smartphone in maniera responsabile. Innanzitutto sarebbe opportuno non “toccare” il dispositivo appena svegli. Molte persone non appena messo un piede giù dal letto prendono in mano il telefono per controllare le notifiche social. Il mattino è il momento in cui si hanno più energie: forse sarebbe il caso di impiegarle diversamente.

Lo stesso discorso è valido per le ore subito prima del sonno. In quei momenti la mente ha bisogno di svuotarsi, e non certamente di riempirsi di stimoli e informazioni. Alcuni studi riportano come sia proprio lo smartphone una delle prime cause di insonnia nelle persone. Lo stesso discorso è valido per il bagno. Da quando questi device hanno fatto la loro comparsa, sono stati “banditi” libri e giornali.

Ma per quanto utili, gli smartphone non potranno mai sostituire il piacere di leggere dalla carta stampata. Un’altra buona regola consiste nel tenere il telefono lontano dalla vista. Molto spesso la sola presenza dello smartphone è in grado di deconcentrare, magari per la mania di controllare le notifiche. Quando non serve davvero quindi, è opportuno riporlo lontano dagli occhi.

Al bando le notifiche

Molte persone nascondono il loro uso sconsiderato dello smartphone dietro il fatto di essere necessario. Ma parliamoci chiaro: se qualcuno dovesse avere realmente un’urgenza, non ci scriverebbe su Whatsapp, Facebook o qualsiasi altra applicazione simile, ma ci chiamerebbe. Il 99% delle notifiche, ad eccezione di quelle lavorative, sono del tutto inutili, quindi sarebbe opportuno disattivarle.

Infine, ma non da ultimo, il consiglio è quello di regalarsi almeno un giorno a settimana senza il tanto amato/odiato smartphone. Come spiegato in precedenza, ad eccezione di rari casi come quelli lavorativi, è possibile non vivere in simbiosi con il dispositivo. Non riuscire a vivere un solo giorno a settimana senza telefono, potrebbe essere il segno di una sorta di dipendenza.