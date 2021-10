Cegid lancia Cegid Retail Live Store per i negozi

Cegid, tra i principali player mondiali nell’offerta di soluzioni di business management per la trasformazione digitale e omnichannel di aziende operative nel settore retail specializzato, fashion & luxury, annuncia il lancio di Cegid Retail Live Store, una suite di applicazioni omnichannel e collaborative per lo staff vendita in negozio, basata sulla piattaforma di Unified Commerce e Global POS Cegid Retail. Progettata per garantire semplicità, agilità, connettività e prestazioni, e funzionante su tutti i tipi di terminali – POS fissi o mobili – la soluzione Cegid Retail Live Store offre ai retailer la più efficace esperienza di acquisto omnichannel in negozio.

Un nuovo ritmo per servire i clienti e vendere in modo più semplice, rapido e performante

Nel 2020, i negozi sono stati messi alla prova, hanno dovuto imparare a destreggiarsi tra aperture e chiusure, protocolli sanitari e nuove aspettative dei clienti: il ruolo del negozio, così come quello del personale di vendita, si è evoluto per rispondere a queste nuove sfide. La moltiplicazione dei servizi omnichannel in negozio – click & collect, ship from store, range, endless aisle (integrazione cataloghi web), … – oltre a nuovi servizi come il live shopping o il distance selling (vendita a distanza) sono proprio prova della trasformazione del mondo retail.

Di fronte a queste emergenti esigenze di servizi in-store, Cegid Retail Live Store supporta i team nei loro nuovi ruoli di vendita, di consulenza e di relazione con i clienti e diventa l’alleato essenziale in negozio. La soluzione di Cegid permette un miglior servizio clienti, con un approccio omnichannel, semplificando i processi diventati molto complessi per i team in-store.

La nuova soluzione di Cegid offre un’esperienza utente unica, in tempo reale, su tutti i tipi di terminali POS fissi e mobili, su Windows, Android e IOS

Con Cegid Retail Live Store, lo staff di vendita può navigare in modo intuitivo tra le diverse app: gestione e raccolta del carrello, prodotti e catalogo, clienti e clienteling, ecc. e ha accesso, in tempo reale, a tutte le funzionalità e ai dati necessari per le proprie attività: carrello misto omnichannel, raccolta multi-pagamento, visione a 360° del cliente, catalogo ed estensioni di gamma, gestione delle prenotazioni elettroniche, raccolta degli ordini, eliminazione delle code, ecc.

Inoltre, la user experience dello staff vendita è la medesima indipendentemente dal terminale utilizzato: Cegid Retail Live Store funziona su POS fissi o mobili, che siano Windows, iOS o Android. Allo stesso modo, l’onboarding, la formazione e il lavoro quotidiano dello staff vendita, così come il lavoro dei team commerciali e IT, sono semplificati, a vantaggio delle performance.

E per una semplicità ed efficienza ancora maggiori, Cegid Retail Live Store integra piattaforme di collaborazione, a partire da Microsoft Teams.

Cegid Retail Live Store si basa su un’architettura aperta e un modello di innovazione continua che offre una maggiore agilità. Permette un miglioramento significativo del TCO e promuove la mobilità

Una grande innovazione portata da Cegid Retail Live Store è quella di accelerare il lavoro dei team IT e di business nella distribuzione di nuovi prodotti più velocemente e più frequentemente, per soddisfare le esigenze in continua evoluzione dei retailer.

«Il settore del retail è in rapida evoluzione e Cegid Retail Live Store adotta il modello CICD (Continuous Integration Continuous Delivery) che riduce il tempo di deployment da diversi mesi a poche settimane, aumentando la frequenza degli aggiornamenti e, quindi, delle nuove funzionalità, per un approccio agile, a basso rischio e ad alto valore aggiunto», afferma Olivier Chiono, Head of Retail Product Management di Cegid. «Questa evoluzione a piccoli passi facilita l’assimilazione da parte dei team IT e in-store e aumenta la competitività dei retailer».

Un’altra importante innovazione di Cegid Retail Live Store è la maggiore apertura ad altre applicazioni di terze parti. I team IT possono collegare le proprie soluzioni o sviluppare add-on in totale libertà per soddisfare al meglio le proprie esigenze specifiche, presenti e future, garantendo la coerenza dei dati e dei processi aziendali.

Infine, Cegid Retail Live Store offre un prezzo per negozio e non per terminale: un vantaggio significativo per il retailer, e che incoraggia la mobilità. Implementazione e configurazione semplici e rapida formazione aumentano la competitività dei rivenditori, riducendo i costi IT (TCO).

«Più che mai il futuro del negozio dipende dalla capacità di accelerazione e adattamento dei retailer per offrire ai consumatori esperienze convincenti e servizi innovativi e utili, semplificando al contempo la gestione per il personale e ottimizzando i costi IT. Cegid Retail Live Store permetterà a brand e retailer di capitalizzare la propria rete di negozi fisici per offrire un’eccezionale esperienza di shopping unificata, attirando nuove opportunità di vendita; questo è ‘Retail the New Way’», conclude Mario Davalli, Country Manager Cegid per il Sud Europa.