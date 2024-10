Supply Chain più efficienti con l’AI. Le proposte di SMEUP

L’aumento delle richieste di personalizzazione, la carenza di personale qualificato e le crescenti esigenze di sostenibilità ambientale sono alcuni dei fattori che, uniti ai costi del carburante e dell’energia, rendono la gestione della supply chain una sfida continua. Oggi, però, il settore ha l’opportunità di contare su un prezioso alleato: l’intelligenza artificiale. Una tecnologia che si rivela cruciale per ottimizzare i risultati e mantenere elevato il livello di competitività.

Per implementarla correttamente e ottenere un reale efficientamento delle operazioni, però, le aziende devono prima comprendere appieno la problematica e poi integrare la soluzione scelta in un project management valido e adeguato, caratterizzato da una chiara definizione di ruoli, tempistiche e gestione del progetto.

Un effort significativo per il quale purtroppo molto aziende, pur consapevoli del potere dell’AI, si trovano ancora oggi impreparate, prive di tempo e risorse. Da qui l’appoggio fondamentale a partner come SMEUP, realtà italiana che supporta le imprese nel percorso di Digital Transformation, che, forte di un’esperienza consolidata nel campo, fornisce un approccio collaborativo e tecnologicamente avanzato alla pianificazione logistica, rendendo i processi più snelli, proficui e flessibili.

Il Ruolo dell’Intelligenza Artificiale nella Supply Chain

Secondo uno studio di McKinsey, il 75% delle aziende prevede di implementare soluzioni basate su intelligenza artificiale per la gestione della supply chain nei prossimi due anni. Le principali aree di applicazione includono:

Pianificazione della domanda

Pianificazione della produzione

Pianificazione dei trasporti

Torre di controllo e visibilità

Come implementare l’AI nella logistica: esempi concreti

Distribuzione Primaria per il GDO: adozione di un software di gestione dei trasporti per passare da una pianificazione manuale a una automatizzata. Risultati: riduzione del 9% dei chilometri percorsi e del 99% dei costi di trasporto grazie a un’allocazione più efficiente degli ordini.

Distribuzione Alimentare Urbana: introduzione di un software di gestione dei trasporti in un contesto urbano. Risultato: la puntualità delle consegne B2B e B2C è migliorata del 12%, ottimizzando le rotte e riducendo il tempo dedicato alla pianificazione manuale.

Fast Moving Consumer Goods (FMCG): utilizzo di un software di gestione dei trasporti per combinare ordini diversi. Risultato: risparmio tra il 9% e l'11% sui costi senza compromettere la qualità del servizio.

Distribuzione B2B di attrezzatura: implementazione di un software di gestione dei trasporti per riorganizzare le zone di consegna sulla base di dati storici e predittivi. Risultato: riduzione del 22% dei chilometri percorsi e perfezionamento dell'efficienza strategica.

Le soluzioni di SMEUP a supporto delle aziende

SMEUP affianca le imprese nella gestione e nell’ottimizzazione dei processi legati alla supply chain attraverso diverse soluzioni, tra cui Traspoj e Cargoful.

Traspoj è un software ideato per tutte le aziende con un volume di spedizioni mensili pari o superiore a 500 e che utilizzano la propria flotta o flotte di terze parti per la consegna dei prodotti. Con l’intento di gestire tutte le informazioni in real time, migliorare i lead-time di processo e controllare in modo automatizzato costi e ricevi, Traspoj permette alle aziende di rendere più efficace ed efficiente il loro servizio rimanendo conformi alle linee guida europee in termini di sostenibilità e proattivi sul mercato affidandosi alle tecnologie più avanzate.

Attraverso un sistema tariffario adatto a tutte le tipologie di trasporto questo software permette di risparmiare fino all’80% del tempo di controllo e pianificazione, di ridurre dal 5 al 10% i costi di trasporto e di agevolare le relazioni tra il settore produttivo e quello del trasporto.

Cargoful, invece, è un software in Cloud di logistica che permette di ottimizzare i processi di gestione del trasporto con un’attenzione all’ambiente. La sua tecnologia sfrutta algoritmi AI ed è in grado di fornire soluzioni rapide e adattabili, con obiettivi di riduzione dei costi di trasporto, miglioramento della sostenibilità ambientale e aumento dell’efficienza operativa.

In diverse applicazioni industriali, Cargoful ha permesso il passaggio da una pianificazione manuale a una automatizzata, che ha portato a ottimi risultati grazie a una calcolata allocazione degli ordini. Infine, la soluzione può essere utilizzata anche per la conferma delle prenotazioni e per il tracking delle spedizioni attraverso le opzioni fornite dall’apporto dell’intelligenza artificiale.

Nel 2022 Cargoful ha ottenuto un aumento di capitale di 250mila euro da SMEUP tramite il CVC S2Capital.