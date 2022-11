Un “POS UnicO” per tutte le transazioni

Worldline, specialista mondiale nei servizi di pagamento, e FastPoint, società attiva nella gestione operativa dell’intero ciclo di trattamento di voucher, card elettroniche e servizi a essi legati, hanno annunciato “POS UnicO”, un nuovo servizio destinato ai merchant e alle società emittenti di buoni pasto che, grazie a un unico dispositivo POS Evoluto, consentirà di gestire tutti i tipi di transazione, inclusi i pagamenti con voucher elettronici e cartacei e quelli effettuati con carte di pagamento bancarie.

Una soluzione studiata per un mercato che, secondo Anseb (Associazione Nazionale delle Società Emettritrici di Buoni pasto), ha raggiunto un giro d’affari di circa 3,2 miliardi di euro annui. Un dato in forte crescita che offre la possibilità alle aziende di eliminare costi legati all’erogazione del servizio mensa accedendo alle esenzioni fiscali e contributive. Ad oggi, sul totale nazionale dei lavoratori occupati a tempo pieno, 2,4 milioni (il 16%) dichiara di godere di questo servizio di Welfare.

La tecnologia del POS UnicO è stata studiata in ottemperanza all’Art. 40 bis del Decreto Semplificazioni del 14 settembre 2020: “Semplificazione del terminale unico per i buoni pasto elettronici”.

La nuova soluzione ha l’obiettivo di ottimizzare la gestione delle transazioni, effettuate presso gli esercenti, che al momento utilizzano diversi terminali in base alla tipologia di pagamento da gestire. Aderendo al progetto UnicO, i merchant avranno a disposizione un POS Evoluto che, in linea con l’impianto normativo, permette di semplificare l’accettazione, ridurre i costi di gestione e ottimizzare l’esperienza d’uso del cliente finale. FastPoint si occuperà degli aspetti contrattuali e della parte logistica sollevando le società emittenti da tutto ciò che concerne acquisto, gestione, smaltimento dei terminali e assistenza tecnica.

Al momento tra le società di buoni pasto partner di questa nuova iniziativa annoveriamo Pellegrini, Repas, Sodexo Benefits and Rewards Services Italia e Up-Day ma ci sono trattative aperte anche con altre società emittenti.

Come sottolineato da Roberto Galati, Managing Director di Worldline MS – Global Sales & Verticals Italia: «Il connubio tra la tecnologia di Worldline e i servizi offerti da FastPoint ci consente di offrire a esercenti e società emittenti una proposta innovativa ed efficace che contribuisce a rendere più smart un mercato in forte espansione e in piena transizione digitale. La partnership con FastPoint si basa sulla combinazione di soluzioni e competenze tra loro complementari che si fondono sinergicamente con una sensibile semplificazione dei processi, mantenendo una elevatissima qualità del servizio offerto».

Come aggiunto da Alessio Menegatto, socio di FastPoint: «Il progetto POS UnicO è studiato e sviluppato in funzione delle necessità degli esercenti e delle società emittenti in ottica di semplificare l’accettazione dei buoni pasto elettronici e cartacei e offrire sullo stesso POS anche altri servizi, in primis l’accettazione di carte di credito e bancomat».

Infine, come concluso da Annalisa De Santis, socio di FastPoint: «Il primo obiettivo è quello di ridurre i costi di gestione per gli esercenti e per le società emittenti, ma non ci fermeremo a questo, infatti con i POS Android di nuova generazione potranno essere ospitati a bordo del POS anche altri servizi a valore aggiunto dedicati agli esercenti offrendo quindi uno strumento in grado di generare business incrementale».