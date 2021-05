Importanti novità in termini di innovazione tecnologica, per quel che concerne le software house durante il 2021. Dopo il boom dell’anno passato, che è stato registrato praticamente in tutto il mondo, Europa in testa, fa notizia il taglio sulla tassa del Microsoft Store su PC Windows che passa dal 30 al 12%, in linea con quello che si è visto per l’Epic Store. Una fase di rilancio per l’azienda americana, nel suo intento di attirare nuovi sviluppatori, mentre non ci sono stati tagli per quel che concerne i games per Xbox. Un segnale che la battaglia commerciale e mediatica tra Sony e Microsoft prosegue durante questo nuovo anno. Il 2020 per chi non lo ricordasse, si era concluso con il lancio in contemporanea di Playstation 5 Sony e di Xbox Series X per Microsoft. In mezzo non sono certo rimaste a guardare Google-Stadia, il servizio dedicato al settore del gaming in modalità cloud.

Il Cloud Gaming

Tra le novità e le grandi innovazioni degli ultimi tempi, in chiave di gaming, funzionalità e tecnologia digitale, bisogna annoverare appunto il discorso che ruota attorno al cloud gaming. Il fatto stesso che aziende del calibro di Apple e Google, abbiano deciso di puntare in questa direzione è emblematico e fa intuire quale sarà il target e il goal di questa nuova fase. Il cloud gaming è di fatto l’equivalente dello streaming per il discorso audiovisivo. Avete acquistato durante lo scorso anno qualche disco fisico per ascoltare musica o per visionare un film? Probabilmente siete gli ultimi boomers rimasti in circolazione in termini di trend. In effetti il 2020 oltre a ribadire l’importanza dei browser games e dei giochi che possono essere praticati da remoto, ha mostrato le carte per velocizzare il processo di cloud gaming. Non è un caso se Apple ha già annunciato che entro qualche anno tutti i software verranno prodotti per girare direttamente in cloud sui nostri dispositivi, riducendo spazio e ottimizzando il discorso energetico, che sta molto a cuore all’azienda di Cupertino.

Sempre in termini di innovazione tecnologica, bisogna dire del lavoro svolto in termini di gambling online. Il gioco d’azzardo è noto per essere un settore redditizio e i casinò online lo hanno portato a un nuovo livello. Se vuoi avere successo nei giochi su Internet, ti consigliamo di familiarizzare con il suo modello di business. Controlla gli elementi cruciali di un casinò online: dovrebbero aiutarti a progettare un piano di successo.

Hardware e software

Il tuo obiettivo è garantire un’esperienza cliente fluida, il che rende un requisito hardware e software di alta qualità. Le nuove recensione dei casinò online mostrano infatti qual è l’importanza di essere ottimizzati per i dispositivi mobili. I dispositivi mobili durante gli ultimi 7 anni hanno assunto un ruolo centrale e funzionale per quel che riguarda la filiera del gioco online. Non solo per quanto concerne le sale da gioco dei casinò, ma anche per tutti i casual games, per gli RPG, action, MMO multiplayer e via dicendo. Oggi la maggior parte dell’industria del gaming e del gambling si sviluppa attraverso il traffico dati di smartphone e tablet di ultima generazione. Un casinò online dovrebbe adattarsi a schermi più piccoli di dispositivi portatili e offrire supporto multipiattaforma. Sebbene sia possibile progettare software autentico, lavorare con sviluppatori premium potrebbe essere una mossa migliore. Hanno già un’elevata reputazione nel settore, che può aiutare ad attirare i clienti all’inizio.L’hardware dovrebbe essere affidabile, il che significa che i server dovrebbero essere attivi e funzionanti 24 ore su 24. Grazie al cloud computing, di questi tempi non dovrebbe essere un problema. È un investimento intelligente per rendere il tuo hardware affidabile poiché gli arresti anomali del sito web tendono ad allontanare i visitatori.

Considerazioni finali

Il modello di business di un casinò online ha alcune specifiche, ma tutto si riduce a coprire tutti gli aspetti. Gli imprenditori dovrebbero iniziare analizzando il mercato e creando un piano aziendale affidabile. Per avere successo sono necessari pazienza e impegno, ma questo settore può essere molto redditizio. Gli esperti concordano sul fatto che il suo valore continuerà a crescere, il che lo rende un’eccellente opzione di investimento per i prossimi anni!